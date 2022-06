Venezolano explica por qué se iría de Chile y volvería a Perú: “Estamos jodidos aquí”

Un ciudadano venezolano se hizo viral al contar en un video de TikTok las cinco razones por las cuales se iría de Chile y volvería a vivir en Perú. Una de ellas, fue en directo reclamo contra Carabineros, puesto que no se dejarían sobornar como sí lo harían los policías del vecino país, según señaló Juan Diego Angulo, en su cuenta @laslocurasdeyeyo.

“Aquí llegan los carabineros y estamos abatidos todos, porque hay algunos que no tienen licencia, hay unos que no tienen papeles, entonces uno sale a trabajar y no sale a trabajar tranquilo”, señaló el joven, que sería repartidor de delivery.

Su reclamo fue porque “te van a parar, te van a quitar la moto y la van a llevar al corralón, una vaina”.

“Entonces en Perú”, explicó el conductor, “uno sale nada más con veinte luquitas en el bolsillo, con 20 soles. Nos paraban los tombos, y cuadramos, 20 soles pue”, indicando que pasando el dinero “por debajo” a la policía peruana, pueden circular sin problemas, aunque no tengan los documentos requeridos por la ley.

Caso muy distinto a lo que pasaría en nuestro país, porque según explicó ”aquí uno le ofrece plata a los carabineros y se va preso por extorsión y sobornar a un oficial de la policía de Chile. Entonces, estamos jodidos aquí”.

“Devuélvase mi bro”

Por supuesto, su comentario fue celebrado en redes sociales, pero en favor de Carabineros y le dijeron que se podía devolver si así lo desea.

“Desde cuando es problemático que la gente que no siga la ley sea sancionada y que los policías no acepten sobornos?” @SancochadoChileno.

“y espero y las cosas sigan así, soy mexicana en chile y es una de las cosas que me gustan de acá que es que no son corruptos” @María De Los Ángeles.

“hola si tuvieras todos los documentos no pasarías con esos problemas saludos”@manuelcortes_73

Devuélvase mi bro por ti y por nosotros y para que las generaciones que vienen no vean eso 😂” @Nico