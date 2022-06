¡Continúa el paro! Reunión de trabajadores Codelco con el Gobierno terminó sin acuerdos

La Federación de Trabajadores de Codelco se reunió este sábado con el gobierno para conversar sobre la decisión de cuprífera estatal de iniciar el proceso de cierre de la Fundición Ventanas, a raíz de los problemas ambientales y de salud que ha generado la actividad en la zona de Quintero y Puchuncaví.

Tras el anuncio del presidente Gabriel Boric de cerrar la planta de Ventanas los trabajadores de la empresa nacional del cobre anunciaron la paralización de actividades a nivel nacional, pero la reunión no llegó a acuerdos. ”Es importante tener estas instancias de diálogo” indicó el ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, tras dicha reunión.

La ministra de Minería Marcela Hernando, consultada sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con los trabajadores de la minera, sostuvo que “nosotros hoy en esta reunión lo que estábamos buscando es acercar las posiciones y no aumentar las dudas, entendemos la labor que ellos tienen como dirigentes sindicales de representar a sus asociados, nosotros vamos a seguir insistiendo en que nuestro interés como Gobierno es seguir invirtiendo en Codelco, para eso vamos a tener buenas noticias en lo próximo. Esto esto no significa una privatización y no vamos a avanzar en privatización, que son los grandes temores que a ellos les afectan”.

”Lo que se esta cerrando la fundición, no la refinería” precisó la ministra Hernando, asegurando que en el proceso “con los proveedores directos, Codelco tiene que tener un trato especial”.

”Esta flexibilidad además de permitir una mejora en el flujo de caja de Enami, lo que habilita la posibilidad de invertir en mejores tecnologías en lugares que no están saturados ambientalmente, que es una preocupación que se ha manifestado por la ciudadanía. De hecho hoy venía la celebración de esta medida por la Mujeres en Zona de Sacrificio, en conjunto con otras organizaciones” explicó el ministro Jackson.

