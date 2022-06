“No participaré”: Expresidente Eduardo Frei también se baja de evento constitucional

Este sábado el expresidente de la República, Eduardo Frei Ruiz Tagle anunció que da un paso al costado, respecto al evento de clausura que realizará la Convención Constituyente el próximo 4 de julio, para presentar el borrador de la nueva Constitución, en el exCongreso Nacional, en Santiago.

En una escueta carta, el exmandatario señala en la misiva dirigida a la presidenta de la Convención que “Si bien agradezco su invitación a la Sesión del Pleno de la Convención Constitucional del 04 de julio, en esta ocasión no participaré”, escribió sin indicar cuáles serían los motivos.

Carta Eduardo Frei

Días atrás, fue el expresidente Ricardo Lagos, quien también desistió participar del evento, donde, en un principio, ninguno de los exJefes de Estado, estaban invitados. Incluidos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

En la oportunidad, Lagos señaló que “He decidido no participar en la Ceremonia de Clausura donde se entregará el texto final y prefiero dejar mi lugar a otra persona que lo requiera más (...) le rogaría que no considere mi nombre en la Ceremonia de presentación del texto de la Nueva Constitución para dar lugar a personas que, con menos oportunidades de participación e interacción durante el trabajo de la Convención, puedan participar del evento y se informen a cabalidad sobre los alcances del texto propuesto”, indicó.

Las respuestas de los expresidentes se da luego que en primera instancia la mesa de la Convención rechazara la idea de invitarlos por motivos de aforo y por posibles conflictos que podría generar la presencia de Sebastián Piñera. Situación que finalmente, revirtieron ante la polémica generada.

Lo que dijo Quinteros

“En la mesa nunca se ha discutido si se va a invitar o no a los expresidentes, se discutieron criterios para la invitación, y esos criterios deben ser órganos, instituciones que han colaborado siempre con el proceso constituyente, pensando que estas instituciones representan la continuidad de los poderes del Estado”, indicó la timonel del órgano constituyente, María Elisa Quinteros.