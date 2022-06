Cadem: Aprobación de Boric es menor que Piñera y Bachelet en sus primeros 100 días

Cada vez que aparece genera comentarios y esta no será la excepción. Según la nueva encuesta Cadem Pulso Ciudadano sitúa en 40% la aprobación del presidente Gabriel Boric, 4 puntos por debajo de la semana anterior.

Boric es el presidente peor evaluado desde 2014 en sus primeros cien días. En tanto, la desaprobación del mandatario subió 6 puntos, alcanzando el 54%. En la publicación se detalla que en la comparación con los dos mandatarios anteriores (Sebastián Piñera y Michelle Bachelet) Boric es el que presenta una aprobación más baja en los primeros 100 días de gobierno.

En promedio Boric marca 41% de aprobación y 46% de desaprobación. Piñera, entre tanto, marcaba 56% y 25% respectivamente. Bachelet, en 2014, promedió 52% de aprobación y 27% de desaprobación.

La frase que para los encuestados representa el actual mandato sería la premisa “no me gusta el Presidente Boric y creo que ha hecho un mal gobierno” obteniendo el 41% de las preferencias. Con un 26% se ubica la frase “me gusta el Presidente Boric y creo que ha hecho un buen gobierno” (26%), con un cercano 15% para “me gusta el Presidente Boric, pero que creo que ha hecho un mal gobierno”, sumando ambas un 41% similar al “no me gusta”. “No me gusta el Presidente Boric, pero reconozco que ha hecho un buen gobierno” resultó electa por el 11% de los encuestados.

¿Y la nueva Constitución?

Además, en relación al proceso constituyente, un 11% de los consultados quiere que la nueva carta magna se apruebe tal como está propuesta

Consultados por su postura, en base a la información con la que cuentan actualmente, un 37% de los encuestados afirmó que se inclinaría por el “Apruebo”, alcanzando esta opción 2 puntos porcentuales menos que los obtenidos en la medición anterior. Mientras, la opción “Rechazo” fue la escogida por el 46% de las personas que respondieron la encuesta, concretándose un alza de 3 puntos porcentuales respecto a la semana pasada.