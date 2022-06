Funcionaria del Poder Judicial llevó a acusado de matar a carabinero a motel de Quilicura para protegerlo

Durante esta tarde comenzó la audiencia de formalización de los tres imputados involucrados en el homicidio del carabinero David Florido: Juan González Quezada por el crimen; mientras que Marcela García y Julio Vidal por encubridores.

El pasado 10 de junio, la víctima llegó hasta una barbería en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, luego de que un persona llamara al 133 advirtiendo que al interior del local, había sujetos portando armas de fuego.

Durante su relato, el fiscal Christian Toledo, jefe de la sección de Delitos Violentos de la Fiscalía Metropolitana Sur, expone que García trasladó a González “hasta un motel ubicado en la comuna de Quilicura. Lo mantuvo oculto toda la noche hasta el día siguiente cerca de las 7 horas”.

Todo esto luego de que el sujeto llegara hasta el domicilio de su pareja en la comuna de Huechuraba.

“Luego, la imputada, en horas de la noche del día 11 de junio, con la finalidad de ocultar al imputado González Quezada y facilitar su fuga, procedió a trasladarlo a la comuna de Lo Espejo, en donde, previa coordinación con el imputado Julio Vidal, este último lo traslada hasta San Fernando, en un sector rural, domicilio de la familia del imputado Vidal, donde se mantiene algunos días”, dijo el persecutor.

El fiscal explicó que la imputada les informó que sí conoce al imputado de homicidio y que iniciaron una relación de amorosa en abril del presente año, la cual terminó el 1 de junio recién pasado.

Luego Juan González Quezada viajó a la comuna de San Fernando, región de O’Higgins, pero “la imputada, una vez ya retornado a Santiago el imputado, entre la noche del 16 y madrugada del 17, lo ocultó y trasladó hasta la comuna de Colina, donde se mantendría escondido, ya que este pretendía salir del país”.

La declaración de la funcionaria del Poder Judicial

La Tercera tuvo acceso a la declaración de García, en la que asegura que “recibí vía WhatsApp un mensaje de Juan, donde decía textualmente que me amaba y que no me iba a olvidar y que me había ganado todo su respeto y lealtad y que me iba amar por el resto de su vida, a lo que yo le respondí por el mismo medio ‘Te amo’ finalizando la conversación”, luego de su noche en el motel.

¿Cómo se conocieron? “A Juan lo conocí en el exterior del Centro de Justicia, en particular recuerdo que ese día, me junté con un colega que frecuentemente me vende perfumes y mientras estaba conversando con mi colega (...) se estacionó un vehículo, automóvil, color azul, marca BMW y me toca la bocina. Pensé que era porque quería ocupar el lugar donde yo me encontraba estacionada, después de haberme tocado la bocina, se estacionó delante de mi vehículo (...), y el sujeto que conducía el auto me dice: ‘hola, oye me das el número de teléfono y yo se lo grito’”.

Luego de esto pasaron algunos días y comenzaron a conversar, iniciando una relación amorosa.