Futbolista murió de paro cardíaco durante entretiempo de partido amateur en el Biobío

El pasado sábado, un futbolista murió durante el entretiempo de un partido de fútbol amateur en la región del Biobío.

Según informa Meganoticias, el hecho ocurrió en la Cancha 9 de Hualpén, cuando se enfrentaban los clubes Estrella y Américo Vespucio en categoría súper senior, en el marco de la quinta fecha del campeonato de la Asociación Regional de Fútbol Amateur.

Durante el entretiempo, uno de los jugadores de Estrella, Mario Bosshardt (50), manifestó sentirse mal y cayó al piso, tratándose de un paro cardiorrespiratorio.

“Se desvaneció durante el descanso. Quienes le brindaron los primeros auxilios fueron sus propios compañeros y jugadores del equipo rival, pero prácticamente no tenía signos vitales (...) de inmediato se llamó a la ambulancia, pero no llegó, por lo que lo trasladaron en vehículo particular al SAR (Servicio de Urgencia de Alta Resolución”, relató Eduardo Yantén, presidente de la liga, al portal oficial del campeonato.

En tanto, Iván Gajardo, jugador de Américo Vespucio, fue una de las personas que brindó primeros auxilios al futbolista, comentando que “no tenía pulso” al momento de verificar y que “estaba muy blanco”,

“Más tarde me contacté con el SAR para saber cómo seguía Mario, y me señalaron que no pudieron salvarlo. Es una pena gigante”, agregó el deportista.

Desde el ente rector del fútbol amateur del Bíobio acusan que no se trata de la primera muerte en este tipo de competencias, y que se trataría del segundo fallecimiento en los últimos dos meses por las mismas circunstancias.