Ministra Vallejo tajante con cierre de Codelco Ventanas: “Invertir no es una solución”

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió durante la tarde de este lunes al cierre de la fundición Codelco Ventanas, producto de los múltiples casos de contaminación registrados en las últimas semanas.

”Los trabajadores y trabajadoras han mostrado sus preocupaciones, que son legítimas, en torno a una posible privatización, o en torno a un retroceso de los compromisos en torno a una industrialización sustentable. Queremos ser muy enfáticos y enfáticas y el presidente lo ha dicho no vamos a dar paso hacia privatizaciones”, partió señalando la vocera.

La titular de la Segegob indicó que “nosotros creemos en la empresa pública, creemos en su fortalecimiento y en su desarrollo estratégico, pero tampoco creemos que la empresa del Estado se tenga que centrar solo en la extracción de materias primas, y por eso los procesos de fundición con los más altos estándares van a ser también una prioridad”.

”Así también lo ha señalado Codelco Inversiones, la ministra del Medio Ambiente, la ministra de Minería, la propia empresa ha señalado que invertir, aunque existan todos los recursos disponibles para invertir en la fundición Ventana en Quintero-Puchuncaví, no es una solución”, advirtió Vallejo.

La autoridad gubernamental hizo hincapié en que “no es una solución del punto de vista medioambiental, por lo tanto nosotros necesitamos crear fundiciones con altos estándares en lugares que no están saturados, que tengan mejores condiciones de ventilación, porque si no, no solo van a hacer botar plata, sino que vamos a seguir lamentando en un futuro no muy lejano otro episodio de contaminación”.

”En segundo lugar, estamos ya cerrando el proceso de balance de los 100 días. Este fin de semana pudimos dar cuenta de muchas las medidas que hemos adoptado como Gobierno, y en esto un sello principal que tiene que ver con la decisión también, es el de respaldar el proceso de cese de operaciones de la fundición ventana y nuestro compromiso con el medio ambiente”, recalcó Vallejo.

Finalmente, la ministra aclaró que “aquí no solamente tenemos el Acuerdo de Escazú, que logró aprobarse en 100 días, sino que también el inicio de un camino de trabajo a nivel internacional. para poder tener una agenda de trabajo que nos permita avanzar hacia un combate decidido sobre la crisis climática”.