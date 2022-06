SpaceX despide a cinco empleados por criticar a Elon Musk, un “defensor” de la libertad de expresión

(BRITTA PEDERSEN/POOL/AFP via Getty Images)

Cuando Elon Musk anunció la compra de Twitter, una de sus principales banderas fue la libertad de expresión. Sin embargo, cinco recientes despidos en SpaceX no son el mejor ejemplo de expresiones libres.

El sitio web de El Economista citó en un informe una carta de cinco exempleados de la empresa estadounidense de fabricación aeroespacial y de servicios de transporte espacial, redactada y distribuida para reprochar el comportamiento del multimillonario.

El documento, titulado “Una carta abierta a los ejecutivos de SpaceX”, también trataba de animar a los ejecutivos de la compañía a hacer de ella una más inclusiva.

¿Cuál fue la respuesta de Musk? El despido de estos empleados, que tildaron al magante de “distracción y vergüenza” para Space X.

Los extrabajadores también incluyeron tres demandas, en las que exigían la separación “rápida y explícitmente de la marca personal de su fundador”, que se iguale la responsabilidad de todos los ejecutivos para convertir la empresa en “un gran lugar de trabajo” y, por último, se defina y responda “uniformemente” ante cualquier comportamiento inaceptable.

SpaceX informó al resto de los empleados

SpaceX comunicó esta decisión al resto de empleados a través de un correo electrónico, firmado por la presidenta de la compañía, Gwynne Shotwell. Señaló que se había llevado a cabo una investigación interna y la empresa había despedido a varios trabajadores relacionados con la carta.

Según The New York Times, Shotwell indicó que la carta había hecho que el resto de trabajadores “se sintieran incómodos, intimidados y acosados, y/o enfadados” porque “les presionaba para que firmaran algo que no reflejaba sus opiniones”.

Elon Musk, fundador de SpaceX (Bloomberg/Bloomberg via Getty Images)

No es la primera vez que se genera una polémica entre trabajadores de las compañías de Elon Musk, un CEO bastante exigente que pidió a sus subordinados en Tesla que trabajaran en la oficina, mínimo, 40 horas. Y quienes no cumplan esa exigencia, serían despedidos.

Recientemente, Musk también informó a los empleados de Twitter que “el que no haga bien su trabajo, será despedido”.

Elon adquirirá pronto la red social, otra empresa que añadió a sus arcas y en la que se posiciona como un “defensor” de la libertad de expresión. Incluso, podría traer de vuelta al expresidente estadounidense Donald Trump. Pero parece que es solo para los usuarios y no para sus empleados...