Denuncian que General de Carabineros estaría tratando de socavar al gobierno

Según una extensa investigación periodística publicada este martes por el medio Interferencia, Carabineros estaría tratando de obstaculizar al Gobierno. La información asegura que “ la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar) ha intentado aumentar la percepción de inseguridad e ingobernabilidad, todo esto, bajo presuntas órdenes del director del organismo, el general Luigi Lopresti”.

Según señala la nota publicada esta tarde, el jefe de la Dipolcar ha tratado de socavar al gobierno del Presidente Gabriel Boric desde que fue electo en la segunda vuelta. Para ello, el organismo estaría entregando información errónea o de forma tardía; bajo el “dejar de hacer” e incluso etregando información a opositores.

“el perfil político de la oficialidad (de la Dirección) está muy marcado, es muy de derecha, pero de una derecha de los años 60 y 70 que ve enemigos políticos en todos lados”, afirma el entrevistado por Interferencia, agregando que “este gobierno está en riesgo de que le informen mal o le informen tarde”, indicó una fuente interna de la Dolpcar al medio citado.

Otra de las fuentes sostiene que “la estrategia del general Lopresti es aumentar la percepción de ingobernabilidad y para ello su táctica es dejar de hacer, ocultar informes, relajar la guardia, una suerte de huelga de brazos caídos en temas sensibles”.

Pese a que las acusaciones son difíciles de comprobar, por el simple hecho que una autoridad no tiene cómo acceder a información que se le oculta, sino que solo a la que se le entrega; habría antecedentes que apoyan las recriminaciones contra Lopresti.

Dipolcar no realizaría patrullajes

Suspender la vigilancia de los domicilios del Presidente y la ministra del Interior y la inacción e informar antes a las ex autoridades del gobierno de Piñera son parte de las acusaciones contra el general que se detallan en la investigación. Uno de estos antecedentes más polémicos que arroja la información de Interferencia es que “la Dipolcar no realiza patrullajes en cercanías a las casas del Presidente Gabriel Boric ni de la Ministra del Interior, Izkia Siches. Dicha ronda nocturna fue una práctica no oficial, pero habitual bajo los gobiernos de Bachelet y Piñera”.