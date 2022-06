Funcionaria judicial involucrada en el asesinato del Carabinero confesó que habría sido engañada por el presunto culpable

Durante la jornada de este lunes se llevó a cabo la formalización del asesino y sus dos encubridores por el caso del homicidio del suboficial mayor de Carabineros, David Florido. En la audiencia se conocieron más antecedentes, y a la vez, decretaron prisión preventiva para los imputados.

Una de las personas que fueron formalizadas por el caso fue la funcionaria judicial Marcela García, quien estaba involucrada románticamente con el supuesto autor del homicidio.

Las declaraciones de la pareja exponen que habría sido engañada y atemorizada por el culpable, para posteriormente colaborar para su detención.

La investigación relata que tras disparar al uniformado, el culpable se habría escapado a la población La Victoria donde amenazó a dos mujeres para que le pidieran un taxi -informal- con dirección a la casa de su pareja.

Posteriormente, llegó al hogar de García con un disparo en el pie. “El imputado Juan Israel le dice que le habían querido robar su auto, que a raíz de ese forcejeo los tipos le habían disparado en el pie. Dice que se fueron después por varias comunas y, posteriormente, le indica el imputado que se fueran a un motel”, contó el fiscal Christian Toledo.

El relato de Marcela

La defensa de la funcionaria judicial enfatizó en que González le mintió a la mujer sobre el tiroteo, y que en otra instancia posterior le habría contado su participación en el acto violento, aunque sin asumir su responsabilidad en la muerte del uniformado.

Asimismo, la funcionaria señaló que: “Yo le dije que se entregue, alterándose, casi pegándome una cachetada, y que no volviera a decir eso porque no se iba a entregar, porque prefería matarse o agarrarse a balazos con los ‘pacos’”, contó su abogado defensor, Richard Maldonado, agregando que no habría hablado por temor.

Luego de haberse encontrado con su pareja, González habría estado con Julio Vidal, quien lo trasladó a San Fernando en la región de O’Higgins, donde estuvo escondido por el fin de semana.

En su vuelta a Santiago, Juan nuevamente se encontró con Marcela, quien lo fue a buscar y lo llevó hasta Colina con el objetivo de esconderlo y luego escapar del país.

Sin embargo, la historia acá cambió, pues durante su segunda declaración confesó el crimen de su pareja.

“La imputada comenzó a llorar y ella manifestó, de manera libre y espontánea, que deseaba cooperar con la investigación, ya que había omitido información respecto a la ubicación de Juan Israel”, dijo el fiscal durante la audiencia.

Finalmente, Marcela acompañó a los efectivos del O.S.9 a Colina durante la tarde el pasado viernes 17 de junio, en donde lograron dar con la detención debido a que señaló el auto que utilizaba González.

Cabe recordar que el presunto asesino del oficial arriesga presidio perpetuo calificado, y los otros imputados, Marcela y Julio, podrían estar 15 años en la cárcel.