Tras cinco días y cuatro atenciones para ser diagnosticado con viruela del mono: habla primer caso en Chile

La semana pasada se diagnosticó el primer caso de viruela del mono en Chile. Se hablaba de que correspondía a la Región Metropolitana, a un hombre adulto, y que se encontraba en buenas condiciones de salud... ahora habló por primera vez.

En conversación con Meganoticias, reveló que realizó un viaje a Europa y regresó a Santiago en los últimos días de mayo. Su primera visita a un dermatólogo fue el 8 de junio debido a una lesión que descubrió en su cuerpo, pero le diagnosticaron foliculitis, crema y a la casa; 10 de junio con otro doctor, mismo diagnóstico y tratamiento.

Luego el 13 de junio fue a otro especialista: “Este tercer médico me dijo que no tenía paciencia con sus colegas ni tampoco al tratamiento que me habían dado. Después de examinar mis heridas me derivó a un cuarto dermatólogo de la misma clínica”, relató el primer caso de viruela del mono a Mega Investiga.

Así, un cuarto médico fue el que, luego de examinarlo, finalmente activó el Protocolo de Vigilancia Epidemiológica de Casos de Viruela del Mono el 13 de junio.

“Me preocupa que haya tenido que visitar cuatro especialistas para diagnosticar esta enfermedad. Yo tengo la suerte de poder hacerlo, pero todos sabemos que es muy difícil acceder a especialistas. Además, podría haberme ido feliz a mi casa cuando dos médicos me dijeron que mi enfermedad no era infecciosa. También creo que la hospitalización obligatoria de los contagiados con la enfermedad es contraproducente para detectar nuevos casos”, dijo.

Sigue internado...

“Todos los médicos que me han atendido, incluyendo eminencias de la infectología en Chile, me han dicho que no tengo razones clínicas para estar hospitalizado. La viruela del mono se contagia por contacto muy estrecho, piel con piel, con otra persona. No es como el Covid, donde estar en el mismo espacio por un ratito puede causar contagio”, explicó desde la Posta Central.

Con respecto al tercer caso confirmado en Chile, el Minsal precisó que tiene relación con el primero, ante lo cual el adulto entrevistado por Mega precisó que “efectivamente es alguien con quien compartimos antes de que yo tuviera cualquier síntoma, y me da mucha lata. Yo nunca he querido dañar a nadie y por eso he sido tan insistente. Pero porque la transmisión del virus ocurrió mientras yo era asintomático, creo que deberíamos poner el énfasis en hacer que el proceso de detección y aislamiento sea lo más fácil posible, para que la gente tenga la confianza de ir al médico sabiendo que no va a pasar nada malo. Por suerte, el Ministerio de Salud aceptó recibir mis comentarios para optimizar el proceso y sé que los van a tomar en cuenta”.