Julio César Rodríguez y Cathy Barriga discutieron en vivo tras problemas con reportaje de SMAPA

Esta mañana no estuvo exenta de polémicas en el matinal de CHV, ya que se vivió un tenso momento entre Julio César Rodríguez y Cathy Barriga, ya que la exalcaldesa de Maipú llamó al programa para aclarar algunas partes del reportaje sobre SMAPA.

La investigación periodística fue realizada por Stjepan Tarbuskovic, quien expuso que la sanitaria municipal registra cerca 18 mil filtraciones, y que posee problemas de financiamiento desde la administración anterior.

Solamente fueron unos minutos antes de que terminara “Contigo en la mañana”, en donde la exautoridad de la comuna decidió llamar al espacio y comentar que: “Yo estoy hablando ahora porque de verdad que es vergonzoso ver a un alcalde (Tomás Vodanovic), nuevamente, hablando y acusando a una mujer, acusándola y haciéndola responsable de hechos que él no se hace cargo. Él propuso cambiar todas las cañerías de Maipú, pero se preocupa y no se ocupa”, expresó según lo publicado por La Cuarta.

JC le respondió estos dichos a Cathy diciendo que “pero ex alcaldesa, Stjepan hace una investigación y habla de este SPA del adulto mayor. Que se desvían platas para ese SPA que deberían haber ido a SMAPA”.

Sin embargo, la exalcaldesa comentó que no conocía al periodista y que “parece que es nuevo, porque no veo mucha tele tampoco, pero no mostró entrevista completa”, señaló y acusó que no se trataba de “un reportaje serio”.

La exedil enfatizó en que “yo llegué a vivir a Maipú con mi familia en 2012. Él fue a tocar una puerta de una casa, y parece que no es un buen investigador porque yo sigo viviendo en Maipú. Eso habla de la calidad periodística de un reportaje. En 2012, el agua corría por las calles y la sanitaria SMAPA tiene más de 70 años de vida”.

En este momento Julio César interrumpió a la mujer: ¿Para qué vamos a recorrer la historia de SMAPA?

“Julio César, es importante lo que estoy diciendo. Me gustaría que me escucharas”, siguió diciendo Barriga.

“Las personas que están llorando son los ciudadanos, no es cuestión de política”, señaló el animador de CHV y agregó que “este es un programa periodístico, no un monólogo” tras la insistencia de Barriga.

Cathy no dejó que el animador expresara bien su idea, y continuó “estoy cansada de la tergiversación, de cómo la prensa maneja la información con Word, con Excel y no recepciona la verdadera información”.

Por consiguiente, JC expuso que “el periodista fue a tocarle la puerta y no quiso hablar con él. Trató de ubicarla por todos los medios, usted está faltando a la verdad. Usted en el WhatsApp nos dijo que no nos iba a hablar”.

“El periodista es muy parcial en su información. La información fidedigna no la recibió. Que el alcalde se ponga los pantalones de una vez y se preocupe de la comunidad y no de acusarme. Estoy cansada de esto”, insistió Cathy Barriga.

Finalmente, el animador invitó a la exedil a participar del espacio, propuesta que fue rechazada por Barriga.