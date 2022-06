¿Se va o se queda?: Gabriel Boric reveló curiosa anécdota sobre la decoración de su oficina en La Moneda

El presidente Gabriel Boric reveló una desconocida anécdota de su llegada a La Moneda durante marzo de este año, en donde tuvo que escoger sobre si conservar un cuadro de Bernardo O’Higgins en su oficina.

El hecho fue contado por el mismo mandatario durante la inauguración del año académico en el Instituto de Chile, en donde señaló que se encontraba sorprendido por la cantidad de cuadros en el Palacio Presidencial.

“En mi oficina, que no sé si habrá sido la misma de don Ricardo, pero sé que es la misma que tenía Piñera, estaba una figura de O’Higgins y yo tenía dudas respecto de si dejar el cuadro de O’Higgins o no”, expuso.

Asimismo, agregó que “una de las primeras cosas que me di cuenta fue que cuando O’Higgins abdica en 1823, uno de los motivos por los que se le levantan las provincias es por el gasto que estaba destinando O’Higgins a la emancipación del resto de América”.

Según los dichos de Boric, el Padre de la Patria decía “pero si acá estamos pasando hambre, qué nos importa lo que pasa un poco más allá”.

“O nos salvamos juntos o nos hundimos por separados. La historia de la independencia de América está íntimamente vinculada en todo su territorio. Entonces, O’Higgins sigue ahí en la oficina de La Moneda”, expresó el jefe de Estado.

Finalmente, su postura se decidió por la investigación que realizó sobre la vida y obra del Director Supremo entre 1817 y 1823.

Su orgullo por el Himno Nacional

Sin embargo, y aunque dudo de sí dejar este cuadro del “héroe” de la nación en su oficina, durante su paso por la Cumbre de las Américas, el mandatario contó que le emocionaba el Himno Nacional.

“El himno tiene cerca de diez estrofas creo. (…) Nosotros nos enojábamos cuando hablaban de los valientes soldados, pero los valientes soldados es una parte menor de la preciosidad que es el himno entero”, expresó y destacó los verso “ha cesado la lucha sangrienta / hoy es amigo quien ayer fue invasor”.

Por consiguiente, aclaró que también tuvo que realizar una investigación con respecto a la canción nacional. “Empecé a averiguar más de la historia del himno, porque me encontré a mí mismo cantándolo en la ducha, cosa que nunca había hecho. Me pareció muy ridículo. Me gusta el punk, el rock y una vez estaba cantando el himno en la ducha”, comentó.

“El primer himno, si no me equivoco, es de la época de don Manuel Bulnes. El primer himno que se mandó a hacer en los albores de la República era un himno profundamente antiespañol”, explicó.

Finalmente, expuso que “durante mucho tiempo, cuando se instala éste de Ramón Carnicer con Eusebio Lillo, que reemplaza al anterior, el pueblo alegaba ‘queremos el himno viejo, no vamos a cantar este himno’. Y hoy día creo que a todos se nos hincha el pecho con el Himno Nacional, estamos orgullosos de él”, concluyó.