Tras primera negociación: Trabajadores de Codelco logran acuerdo y levantan paro

La tarde de este viernes, el Presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), Amador Pantoja, informó que tras una primera jornada de negociaciones, se logró un acuerdo para levantar el paro que mantenían.

Cabe recordar que los trabajadores se mantenían movilizados tras el anuncio del cierre de la Fundición Ventanas en el sector industrial de Quintero-Puchuncaví, producto de los episodios de contaminación e intoxicaciones producidos en la zona.

“Hemos determinado como consejo, en donde le hemos informado a nuestros presidentes de cada sindicato, que a partir de este minuto vamos a levantar la paralización”, señaló Pantoja en conferencia de prensa.

Presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), Amador Pantoja Foto: Aton

“Estamos cerrando un acuerdo que si bien no es un 100% favorable, nos abren espacios y esperanzas y nos permiten seguir creyendo en una empresa de lujo, de prestigio (...) nos sentimos satisfechos, pese a no haber logrado en un 100% los compromisos, pero satisfechos porque nos garantiza un proceso con Ventanas que no termina en este acuerdo, sino que también nos permite seguir buscando instancias, ya que también nos queda el parlamento”, añadió el dirigente.

El presidente de la FTC señaló que “el documento deja establecido que al menos las fundiciones que hoy pertenecen a Codelco, están para potenciarse (...) lo que permite garantizar la empleabilidad de toda nuestra gente, de la división El Teniente, de la división El Salvador, como también la división Chuquicamata, y por supuesto, darle todavía cierta viabilidad a Ventanas a lo menos con su refinería”