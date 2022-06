“Aman la muerte, el aborto y la eutanasia”: El incendiario último discurso de Rocío Cantuarias en la Convención

En medio del cierre de trabajo de la Convención Constitucional, la constituyente de Vamos por Chile, Rocío Cantuarias, emitió un incendiario discurso de cierre, en donde disparó en contra de sus pares de otros sectores políticos.

La convencional, electa por el distrito 20, inició su intervención “agradeciendo”a sus compañeros de izquierda, asegurando que “todo lo que soy y lo que he creído en la vida, ha sido puesto a prueba en esta sala”.

“A ustedes los he escuchado cuestionando y ninguneando todos los valores en los que creo, en los que fui formada y en los que he educado a mis hijos. Ustedes no creen en el valor de la vida humana, en la libertad personal, en la igualdad de todas las personas en dignidad y derechos, ustedes desprecian la maternidad y la fe en Dios”, aseguró

“No creen en el valor del esfuerzo personal, ni en el respeto de la palabra empeñada, pero sobretodo, ustedes desprecian ser chilenos. Detrás de ustedes existe una profunda vergüenza de la patria, de nuestra bandera, nuestro himno y nuestra historia. Los miro y veo a aspirantes a revolucionarios rusos, dictadores africanos, guerrilleros caribeños, burócratas soviéticos, pero no veo a nadie que aspire a ser un trabajador chileno, no veo a nadie orgulloso de lo que somos, un pueblo mestizo, que a puro ñeque ha construido el mejor país de Sudamérica”, cuestionó Cantuarias.

Sin embargo, la convencional de Vamos por Chile no quedó ahí y aseguró de que gracias a sus pares izquierdistas, conoció “el lado oscuro del amor”, asegurando que ellos “aman la muerte, el aborto y la eutanasia”

”Ustedes aman la pobreza y quieren multiplicarla, aman la ignorancia, y quieren difundirla. Aman el pasado y temen que la modernidad los deje obsoletos. Aman la esclavitud y le temen a la libertad. Aman la injusticia y la violencia, y este borrador los promoverá, quitándole tierras, aguas y ahorros a miles de chilenos”, aseguró.

Finalmente, Cantuarias cerró diciendo que nada de lo que ella cree quedó plasmado en el borrador de la Nueva Carta Magna, asegurando que esta no es “su Constitución”, ni la de “millones de chilenos que no se ven representados por ella, sino que son discriminados por ella”.

Por ello, llamó al texto como “la Constitución del odio” y aseguró que votará Rechazo en el próximo Plebiscito.

Revisa el video a continuación: