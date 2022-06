Isabella Panes es la primera carabinera transexual: “No me he sentido discriminada y mis compañeras me tratan como una mujer más”

Durante esta jornada del Orgullo LGBTQ+, Carabineros de Chile dio a conocer a través de sus redes sociales que llegó la primera aspirante trans de la institución. Su nombre es Isabella Panes Proboste, oriunda de la Región del Bío Bío, y actualmente es alumna de la Escuela de Formación.

La joven tuvo una profunda conversación con LUN sobre lo que ha sido su proceso en la institución, y sobre su vida más personal, en donde confesó que sufrió episodios de discriminación durante su infancia-juventud.

“Laja es un lugar muy conservador, así que en mi infancia lo pasé súper mal. Por la forma en que los padres educan a los niños (…) Mis papás y hermanas siempre me protegieron, pero lo pasaba mal igual. Mi mamá tenía que ir a dejarme al colegio todos los días porque yo llegaba llorando. No quería ir, no quería entrar. Me hacían disertar y mis compañeros se reían de mi voz”, contó.

Según lo contado por la aspirante a carabinero, a los 14 años empezó su periodo de transición y que luego de mucho tiempo consiguió la autorización de un médico para iniciar el consumo de hormonas.

“A los 18 años recién pude hacerme la primera cirugía. En Chile estaba prohibido que una mujer transexual se hiciera una intervención quirúrgica y para todo había que pedir permiso y tener un certificado psiquiátrico. Eran los tiempos en que esto se conocía con el nombre de trastorno de identidad de género”, explicó.

"Como mujer trans espero contribuir en generar una red de apoyo y ayudar a otras personas que pasaron por lo mismo que yo. Estoy cumpliendo un sueño de ser Carabinera y he tenido el apoyo de toda la Institución".

Isabella Panes Proboste, Alumna de la Escuela de Formación. pic.twitter.com/tNmgluAuB8 — Carabineros de Chile (@Carabdechile) June 25, 2022

Cumplió su sueño

Los obstáculos no terminaron ahí, ya que tuvo que postular tres veces a la institución de Carabineros. La primera vez fue en el 2015, pero no se había realizado el cambio de género por lo que no quedó. La segunda oportunidad fue el 2016, pero tampoco fue aceptada.

Sin embargo, y como dicen por ahí, la tercera fue la vencida, ya que recién el pasado 2021 fue aceptada y se convirtió en la primera aspirante trans.

“La primera vez que postulé a Carabineros fue el 2015, pero aún no me salía el cambio de nombre. No quedé. Al año siguiente postulé de nuevo con mi nombre actual, Isabella, y con la apariencia que tengo, pero tampoco quedé. Mis papás estaban bien asustados con todo esto. Porque pensaban que Carabineros era una institución súper machista y que me podían hacer algo, que lo iba a pasar mal por mi condición”, expresó.

Finalmente, habló sobre su estadía en la Escuela de Formación, en donde comentó no ha vivido episodios de discriminación de parte de los uniformados y uniformadas, aunque lamentable como entro a una edad más avanzada no puede realizar trabajos en orden y seguridad, sino que labores administrativas.

“No me he sentido discriminada por nada y mis compañeras me tratan como una mujer más. Eso sí, no voy a trabajar en orden y seguridad como me hubiese gustado, porque postulé muy tarde, así que voy a cumplir labores administrativas”, explicó.