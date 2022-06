Drake Bell cumple 37 años: así lucía en su primer papel en la televisión

Todos recuerdan a Drake Bell por su divertido papel en la serie de Nickelodeon, Drake & Josh, que giraba en torno a dos divertidos hermanastros que enfrentan aventuras propias de la edad y que cautivaron a toda una generación.

No obstante, en la vida real, el actor estadounidense ya había sumado varios trabajos en la televisión y pudo consolidarse con ese, cuando alcanzaba los 18 años de edad.

Este 27 de junio, el famoso llega a los 37 años rodeado de algunas polémicas y con una trayectoria profesional en la que parece que lo mejor quedó atras, luego de ser encontrado culpable de acoso sexual a menores de edad a mediados del 2021.

El primer papel de Drake Bell en la televisión

Sin embargo, para remontarnos a los inicios del también cantante hay que trasladarse hasta 1994. Con apenas 8 años hizo su debut en la pantalla chica dando vida al pequeño Pete en la serie Mejorando la casa (Home Improvement), una sitcom estadounidense, según Milenio.

Drake Bell Cuando era un niño, inició su carrera actoral.- Instagram

Ahí ya daba demostraciones de su talento frente a las cámaras y se ganó la aceptación del público por su carisma. Posteriormente le seguirían 15 producciones televisivas, hasta su última aparición, que fue en 2016.

En aquella ocasión recibió una invitación del show, Grandfathered, en donde también se dio un reencuentro con el actor y compañero de la exitosa serie juvenil, Josh Peck.

Y es que a medida que fue creciendo se dio cuenta que su verdadera pasión es la música, lo que lo ha ha llevado a participar en algunos de los festivales musicales más grandes del mundo, conforme con la misma fuente.

Otros títulos que resaltan en su filmografía son Seinfeld, El show de Amanda, Jerry Maguire, Perfect Game, College, Yours, Mine and Ours, Chasing Destiny, iCarly, entre otros. Actualmente está casado y tiene un hijo.