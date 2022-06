“Es una persona muy rara”: Así describieron a funcionaria acusada de amenazar a enfermera apuñalada

Se identificó con el nombre de “Katherine” y este martes habló con los programas Contigo en la mañana de Chilevisión. Allí describió en detalle la “extraña” personalidad de quien fue acusada de amenazar a Pola Álvarez, la enfermera apuñalada en las afueras de la Clínica Cordillera en la comuna de las Condes. De hecho, según su familia, la víctima sufría de bullying y amenazas por parte “de una ex compañera de trabajo”.

“Katherine”, que fue compañera de trabajo de las dos, partió su relato asegurando que “habían malos tratos, habían enfermeras que llegaban y no te saludaban, que te humillaban, si te podían gritar lo hacían. La Pola nunca fue así, siempre fue distinta”

“Nuestra carrera debiera ser humana, pero siempre te encuentras con personas que no lo son. Hay rivalidades. Allí hay envidia y es netamente por como es ella: ella es una buena personas, es capaz y muy inteligente”, agregó la mujer luego que le consultaran por las relaciones profesionales que mantenían en la clínica con Pola.

Luego que le preguntaran directamente sobre la funcionaria acusada de amenazar a Pola, Katherine aseguró que “a ella le gustaba mucho humillar a las alumnas. No solamente a mí, sino que a todas las alumnas que tenía a cargo. Ella era muy denigrante con nosotros siendo alumnos. No era como que yo me sintiera en confianza. Cuando yo era interna, fue agresiva conmigo. Y perdón que lo normalice, pero en el área de la salud el ambiente es malo”, aseguró.

“Me trató súper mal”

El particular relato de “Katherine” continuó explicando su propia experiencia con la persona aludida: “una vez me gritó estando yo como alumna y con la Pola presente. Después de haberme gritado en frente de todo el mundo por algo que yo no había hecho, yo le dije que estaba ocupada asistiendo a la profe Pola, y ella lo encontró inconcebible, me trató súper mal”.

Además, aclaró que “no podría decir que sí” fue ella quien mandó a asesinar a Álvarez, tampoco “podría decir que no, porque ella era una persona rara, muy manipuladora con la gente. A veces se descontrolaba, gritaba delante de todo el mundo, era humillante”, finalizó.