El llamativo round tuitero entre Claudio Narea y Fulvio Rossi por el “Rechazo”

Un duro round tuitero sostuvieron el ex “Los Prisioneros”, Claudio Narea y el exsenador PS -hoy perteneciente a “Amarillos por Chile”, Fulvio Rossi, esto luego que el exparlamentario se molestara por las críticas que recibe por apoyar la opción “Rechazo” en el próximo plebiscito constitucional.

En esa línea, Rossi escribió en su cuenta de Twitter que “muchas cuentas que hoy me descalifican por apoyar el Rechazo, ayer me aplaudían cuando presenté proyectos de matrimonio igualitario, aborto terapéutico, eutanasia, legalización de la cannabis, cuotas de género, VIF, antidiscriminación, nacionalización de litio. Es bueno practicar la tolerancia”.

Fue ahí que ante dicho tuit, Narea respondió a Rossi, señalando que “tú eres parte de la corrupción, no está mal que te inclines por el rechazo. Te apoyo”

Sin embargo, el ex PS no guardó silencio y replicó a la interpelación del ex Prisionero.

“Fuera por conductas impropias, el corrupto serías tú. Te caracterizas por tirar mierda (sic) a los que no piensan como tú y déjame decirte que no eres una lumbrera”, replicó el exparlamentario.

Nuevamente, el músico atacó citando el tuit del político, señalando que “por políticos como tú es que ya nadie les cree nada, Fulvio “conducta impropia” Rossi”.

El exsenador nuevamente replicó, y esta vez, mencionando a su excompañero de banda, Jorge González.

“Menos mal que no te dedicaste a la política porque si fueras tan bien político como músico… (me refiero a tu versión solista, no a los prisioneros de Jorge González)”, respondió.

Fue el exintegrante de Los Prisioneros quien puso el punto final a la discusión.

“Te conocí de potrillo. El poder corrompe y lo sabes. No te cree nadie ahora. Y aquí se acaba este “diálogo”. Saludos”, cerró.