Familia de manifestante fallecido en plaza Baquedano se querella contra General (R) Rozas

El viernes 6 de marzo del 2020, Cristián del Tránsito Valdebenito Valdebenito, de 48 años, estaba en una manifestación en las inmediaciones de la Plaza Baquedano Según las investigaciones judiciales, habría recibido el impacto de una bomba lacrimógena en su cráneo, por parte de Carabineros, lo que habría provocado su muerte.

Por eso, la pareja de Cristian, Lidia Hernández, junto a los dos hijos del mismo presentaron hace poco una querella en contra del exdirector General de Carabineros, Mario Rozas, por su posible participación, por omisión, en estos hechos.

La acción judicial fue presentada formalmente por el abogado Ciro Colombara en contra del exgeneral de Carabineros, y de “todos quienes resulten responsables a título de autores, cómplices o encubridores de los hechos que se describen en lo que sigue, los que revisten las características típicas del delito omisivo de homicidio”.

El defensor comentó a La Tercera que “habiendo transcurrido más de dos años desde el homicidio del señor Cristian Valdebenito, la investigación ha entregado antecedentes que unidos a los informes que en su momento hicieron organizaciones internacionales, demuestran de manera inequívoca la responsabilidad del alto mando de Carabineros en la muerte del señor Valdebenito”.

”Esa no es una responsabilidad solamente ética, no solo moral, sino también es una responsabilidad penal y se enmarca dentro de la figura del homicidio omisivo porque desarrollar una acción y dejar de ejecutar conductas que de haber ocurrido o de no haber realizado, ciertamente habrían evitado este homicidio”, expresó Colombara.

En el documento de la querella, aseguran, que Cristian Valdebenito “falleció inesperadamente el día 7 de marzo de 2020 producto del actuar ilícito y fuera de todo protocolo de funcionarios policiales cuya identidad corresponde determinar al curso de la investigación pertinente; acción homicida que, una vez propinada -por la espalda y sin mediar lucha ni defensa por parte de la víctima-, importó su muerte violenta y, prácticamente, inmediata”.