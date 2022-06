“Te voy a apuñalar si no te bajas rápido”: La increíble amenaza de asaltante de 11 años de edad

“Deberían tomar presos a estos padres”, señaló la mujer que fue asaltada por 5 menores de edad la noche del viernes en Pudahuel, justo cuando manejaba como conductora de una aplicación. Su terrible experiencia se dio a conocer en el programa matinal “Mucho Gusto” de Mega donde detalló el angustioso momento.

Todo partió, porque la mujer aceptó ir a recoger a un pasajero que la estaba llamando a través de la conocida aplicación de transporte. “Llegué al lugar y me mandan un mensaje que ya iban bajando, que estaba el hijo esperando el auto”, explicó. “Entonces tomé a este niño, que se veía bien vestido, yo creo que tenía hasta ojos de colores para que yo lo viera diferente. El niño subió y de repente siento las puertas, de atrás, del lado mío y me agarran a garabatos”, dijo muy afectada.

“Estoy aterrada. Manejo con miedo todavía. Nunca pensé que me iba a pasar a mí. Le doy gracias a Dios por estar viva, siento mucha rabia”, confesó mientras se desahogaba con los conductores del matinal de Mega. Su insólito relato continuó evidenciando la violencia con la actuaron los menores de edad: “El niño de 11 años me amenazó que me iba a dar un tiro, un balazo, me agarró del pelo, el menor de todos, yo creo que el mayor tenía 15 años, eran cinco. Todo bien planeado, sabían muy bien lo que tenían que hacer”.

Minutos de terror

“Ellos querían mis pertenencias. Querían la plata, como sabían que trabajaba en estos, documentos, lo que más pudiera entregar. Viene el menor de 11 años y me dice entrega todo lo que tienes, el celular, todo, te voy a dar un balazo . Me agarra del pelo y me ‘mechonea’. Ahí yo digo, ‘okay, me voy a bajar, lo entrego’”, contó sobre los minutos de terror que vivió durante el asalto.

Tras esto, el niño volvió a tirarle el pelo para sacarla del auto. “Me dice ‘te voy a apuñalar si no te bajas rápido, apúrate, te voy a dar un balazo’. Y me bajé del auto y ya estaban todos arriba, faltaba el de 11 años en el asiento conductor para arrancar”. La mujer después explicó que se metió a un pasaje y no salió ningún vecino del pasaje, hasta que una pareja la ayudó. Los niños se fueron del lugar arriba del auto de la víctima.

“Me fueron a buscar los Carabineros para llevarme a la comisaría y ellos se cruzaron frente a nosotros”, de esta manera y con ella arriba de la patrulla comenzaron una persecución de 10 minutos para capturar a sus jóvenes asaltantes. “Casi se les escapa”, aseguró.

Se metieron en un pasaje que terminaba en una plaza y no había salida”. Sin embargo, solo el menor de 11 años fue detenido, ya que el resto de los asaltantes arrancó. “Lo único que dijo fue ‘tengo 11 años, llamen a mi mamá’” , contó.

La mamá del menor fue peor

Como una historia digna de película de terror fue catalogada la experiencia que vino después, ya que la madre del niño también la amenazó cuando se encontraron en la comisaría. “Me estaban tomando la declaración y llegó la madre ahí a buscar al menor porque iba a quedar suelto”, relató.

La mujer salió afuera y conversó con un periodista que estaba en la zona, fue entonces que la mamá del menor la insultó porque ella lo llamó “pendejo”. “Le dije que su hijo casi me mata” y no le respondieron de la mejor forma: “Ella me amenazó, me dijo que me iba a sacar la mugre ahí mismo. Tuvo que pararla los Carabineros y más encima dijeron que si no parábamos, cuando yo le grité, Carabineros dijo que nos iba a meter a las dos (a la cárcel)”, reveló.

Finalmente, la mujer compartió una dura crítica por la respuesta de las autoridades. “No hacen nada, por último deberían tomar preso a estos padres para que por último le duelan a ellos”.