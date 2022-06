Daniel Jadue confirmó que asistirá a la entrega de la nueva Constitución: “Nadie verdaderamente democrático podría restarse”

Durante esta jornada, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, confirmó que será uno de los asistentes a la ceremonia de entrega del borrador de la nueva Constitución el próximo 4 de julio, en el edificio del Ex Congreso Nacional.

El edil reveló esta información a través de su programa semanal de Facebook, “Sin Maquillaje”, en donde contó que recibió la invitación de parte del constituyente del Partido Comunista (PC) Hugo Gutiérrez.

“Fui notificado que estoy invitado y espero participar. Es un evento tremendamente importante. Me siento agradecido y feliz. Nunca olvidaré que esto lo impulsó el pueblo en la calle, los pueblos en las calles”, comentó el jefe comunal.

Por otra parte, criticó a las figuras políticas que no asistirán a la ceremonia: “No creo que nadie verdaderamente democrático si es invitado podría restarse a un evento tan importante. Al evento más democrático de la historia de Chile, organizado por la institución más democrática, representativa, paritaria de la historia de la República. Si alguien es invitado y dice que no, me parece que es una mezquindad”.

Entre los que fueron convidados a la ceremonia por la Convención Constitucional encontramos a los expresidentes de la República Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, pero todos se bajaron del evento.

Cabe recordar que cada constituyente tiene la posibilidad de invitar a dos personas, y algunos de los confirmados son la senadora Fabiola Campillay y el exdirigente secundario Víctor Chanfreau.