“El estado de derecho está superado y la justicia no funciona”: Juan Sutil y su dura evaluación de la macrozona sur

“El estado de derecho está superado y la justicia no funciona, es un tema crítico”, con estas palabras el empresario Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), llamó la atención de los medios, cuando le preguntaron por la delicada situación de seguridad que enfrenta la macro zona sur.

Su dura evaluación de lo que ocurre, fue emitida en el marco de una nueva versión del Encuentro Empresarial de La Araucanía (Enela), donde se encuentra participando. Junto con señalar que se trata de un “tema crítico”, afirmó que en el sector “operan organizaciones criminales con poder de fuego que se dedican al narcotráfico, a la delincuencia, al amedrentamiento, que ejercen la dictadura y el terror”.

”También me tocó a mí hace un par de semanas, pero son cientos los afectados que solo quieren paz para ellos y sus familias. Sin embargo, hoy esto no es posible. No existen las garantías mínimas de seguridad y abunda la desesperanza”, aseguró el empresario.

En ese sentido, el líder de la CPC estimó que “el estado de derecho está superado y la justicia no funciona. Pero hay que redoblar esfuerzos, no doblegarnos y menos callar ante estos hechos”.

Acto seguido, dio a conocer que durante el 2021 se registraron 267 ataques incendiarios en las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos. De acuerdo a datos levantados por la Multigremial de La Araucanía, dicha cifra en 2018 fue de apenas 126.

Respecto al presente año, reveló que ya se han contabilizado 104 ataques incendiarios: “Pero lo más grave, son los 15 homicidios que lamentar en Biobío y La Araucanía en estos primeros seis meses del 2022, sumando a la fecha un total de 44 asesinatos desde 2018. Cada número es una tragedia para una familia. Basta ya, vamos a las soluciones, que es imperativo ejecutar”.

Propuesta para enfrentar la crisis de seguridad

Para abordar la situación, según su punto de vista, “se requieren medidas administrativas y legislativas que impliquen elevar las penas, modernizar la Inteligencia, mayores facultades a las policías y resolver todos los temas territoriales pendientes”. ”Quienes hemos trabajado y tratado de colaborar con la compleja situación de La Araucanía, coincidimos en la urgencia avanzar en acciones multidimensionales”, expresó.

Finalmente, apuntó a que “debemos seguir luchando incansablemente para que Chile vuelva a la normalidad y al progreso. El Gobierno de Chile, su Presidente y ministros, han jurado defender la Constitución, las leyes y tienen la obligación de restablecer el imperio de la ley, y garantizar paz social y seguridad a todos los chilenos, sin exclusión alguna. Las herramientas están; hay que actuar con mayor determinación”.

Durante la participación de Sutil en el encuentro empresarial, un grupo de comunidades mapuche llegó hasta las afueras del casino Dreams de Temuco para manifestarse en su contra. Aseguran que no lo quieren en su territorio, por su presunta intervención en el río Cholchol.