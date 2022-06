Presidente Boric desmintió que casas no puedan heredarse en propuesta de nueva Constitución

En el marco de su gira por Arica, el Presidente Gabriel Boric entregó el conjunto habitacional “Sueños del Norte” para beneficiar a 132 familias de la capital regional.

En el cerro La Cruz, el Mandatario recorrió uno de los 132 departamentos que serán entregados a la comunidad y que fueron financiados mediante el Fondo Solidario de Elección de Vivienda y el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas del Gobierno Regional.

“El poder tener una vivienda cambia la vida, da tranquilidad, da sentido de pertenencia (…) lo que queremos hacer es ir recuperando la ciudad”, indicó el jefe de Estado.

Además, el gobernante se refirió al aumento de la inseguridad en la región y advirtió que “la presencia del Estado no se puede limitar a la entrega de la llave, tiene que estar presente con servicios, tiene que estar presente con comunidad, con seguridad”.

“A las bandas de crimen organizado las vamos a perseguir con todo el peso de la ley y el derecho, porque son las vecinas y vecinos honestos que han luchado por esto todas sus vidas quienes merecen ocupar estos espacios, no el narco, no el crimen”, añadió.

Por otro lado, el Presidente aprovechó la actividad para desmentir una información falsa respecto a la propuesta de nueva Constitución que será votada el próximo 4 de septiembre.

“Me dijeron una cuestión que me preocupó, por eso pedí el micrófono ahora. Me mostraron un artículo de internet en donde decía de que la nueva Constitución no va a permitir que las casas pasen a sus familias, que se hereden. Acá cada uno tiene el derecho a votar como quiera y las opciones son legítimas, pero eso es mentira”, acusó la máxima autoridad del país.

En esa línea, Boric le señaló a los pobladores que “la vivienda que ustedes están adquiriendo acá, es suya y si en algún momento fallecen, estas son heredables a sus familias”.

“Quiero decirlo de manera muy clara para que discutamos en torno a la propuesta de nueva Constitución con verdad, con hechos. No crean en las mentiras que andan circulando por internet, infórmense bien, voten informados, ese es el rol que tenemos como gobierno y eso es lo que vamos a estar difundiendo”, sentenció.