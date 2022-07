Winona Ryder y el episodio de depresión que le causó su separación con Johnny Depp

Winona Ryder y Johnny Depp fueron una de las parejas más queridas en los años 90 y tras el polémico juicio que enfrentó el actor con su ex esposa Amber Heard, sus fans han recordado y pedido una reconciliación. A más de 30 décadas de su ruptura la actriz decidió contar lo amargo que fue para ella la separación.

Ryder fue una de las actrices que salió en defensa del recordado Jack Sparrow, en medio de la batalla legal, pues asegura que durante su relación Depp nunca presentó comportamientos de violencia, como lo acusaba la estrella de Mera en Aquaman.

Fue durante el estreno de ‘¡Gran bola de fuego!’ en 1989 cuando se conocieron y se comprometieron al año siguiente. Por cuatro años irradiaron amor y complicidad e incluso el intérprete se hizo un tatuaje en su honor con un “Winona Forever”, que luego cambió por “Wino Forever” tras su ruptura.

La amarga ruptura que enfrentó Winona Ryder

Durante una entrevista con la revista Harper’s Bazaar, Winona contó lo mal que la paso durante la separación al punto de quedar hundida en una depresión y tener que buscar ayuda psicológica.

“Nunca he hablado de eso. Hay una parte de mi vida que es muy privada. Tengo un lugar en mi corazón para esos días”, indicó.

La actriz de ‘Stranger Things’ reveló que en aquel entonces sentía un caos por dentro y se dio cuenta el daño que se estaba haciendo a sí misma, comparándose con el personaje que interpretaba en ese momento, ‘La casa de los espíritus’.

“Recuerdo que estaba interpretando a este personaje que termina siendo torturado en una prisión chilena. Miraba los moratones y cortes falsos en mi cara y luchaba por verme a mí misma como una niña. Recuerdo mirarme a mí misma y decir: ‘Esto es lo que me estoy haciendo por dentro’. No me estaba cuidando”, mencionó.