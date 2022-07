Cathy Barriga se defiende de graves acusaciones en su contra: “Es tan fácil mentir”

La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, salió a desmentir categóricamente las graves acusaciones en su contra que interpusieron siete concejales, por faltas a la probidad y abandono de deberes, y criticó que se inventen mentiras, “distorsionando completamente los hechos”, se defendió su Instagram.

“Es lamentable que sigan replicando información falsa, injuriosa y distorsionando completamente los hechos. No viajé a ver una obra a Argentina... Viajé a firmar un convenio de apoyo cultural a Maipú de Mendoza y acompañé a la Escuela de Danza de Maipú de Chile a presentar su obra”, escribió en las historias de la red social.

“Cada una de las actividades que realicé como alcaldesa siempre fueron públicas, y las compartí por redes. Fue una hermosa acción social”, comento respecto a las criticas a su gestión y un millonario desembolso de dinero que se le acusa.

“Es vergonzoso que se divulgue que se gastaron 2 mil millones de pesos, cuando el único visto fueron los pasajes del elenco, profesores y técnicos”, replicó.

Cathy Barriga

Además, criticó a la prensa de querer hacer noticia con algo, que para ella, sería totalmente falso.

“Es tan fácil mentir, tan gratuito (...) Comparto lo anterior porque nuevamente los medios de TV me buscan para entrevistas, y aún sabiendo que todo esto no es verdad, lo publican igual, porque no les importa la verdad, solo les interesa hacer noticia”.

Las graves acusaciones

La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, está en el ojo del huracán luego que el Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana declarara admisible el requerimiento ingresado por siete representantes del concejo municipal, donde la acusan de graves faltas a la probidad administrativa y abandono de deberes, por lo cual arriesga una sanción de inhabilidad para ejercer cualquier cargo público por cinco años, informó el medio La Tercera.

A Barriga se le responsabiliza por un viaje a Argentina, junto a un grupo de funcionarios municipales, que significó un desembolso cercano a los dos mil millones de pesos. El viaje tuvo por objetivo ir a un show musical de La Cenicienta en la ciudad de Mendoza.

Ante esto, La Contraloría detectó que “el decreto que autorizó la gira, dando paso a los gastos que se emplearon para llevarlo a cabo, fue dictado casi dos meses después de la realización del mismo viaje”. Asimismo, los concejales acusan que “la invitación efectuada por el municipio argentino a la Municipalidad de Maipú se efectuó para que la Escuela de Artes de Maipú (ESAM) participará en la obra La Cenicienta”.

Otras irregularidades presentadas al tribunal, tienen que ver con el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa).

“El ente contralor detectó que Smapa tenía demoras que iban desde los 30 días hasta los 295 días en la entrega de información hacia la Superintendencia cuando efectuaba las fiscalizaciones. La anterior tenía como consecuencia que la Superintendencia no contara con la información necesaria para poder sancionar o informarse del cumplimiento de distintos requerimientos que son propios de los servicios sanitarios”, dice el recurso.

Promocionar su imagen

Por otro lado, se denuncia a la exalcaldesa por promocionar su propia figura como autoridad. Se lee en el libelo que “la Contraloría General de la República calificó como ‘compleja’ la actitud reiterativa, grave y contraria a la probidad administrativa efectuada por la exalcaldesa de Maipú, la Sra. Barriga, consistente en utilizar recursos municipales para resaltar o promocionar indebidamente su imagen personal en el marco de la ‘Feria Fuerza de Mujer’”.

Además, se acusa a Cathy Barriga de no contar con mecanismos de “control jerárquico con relación al funcionamiento y ejecución de las compras públicas efectuadas al interior del municipio”.

De esta manera, los concejales advierten que el municipio de la comuna creó una administración paralela que le permitió “evitar fiscalizaciones y controles internos”, lo que habría permitido “reiteradas faltas a la probidad administrativa que le implican un fuerte detrimento económico al municipio en forma constante y permanente”.

“También se puede advertir que la exalcaldesa utilizó todas estas modificaciones administrativas para evitar la fiscalización en los momentos que se usó la municipalidad para beneficio propio, en especial para la alimentación de su imagen”, sentencia el requerimiento.