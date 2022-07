Diputada Cordero critica al Gobierno porque no celebró ley “Devuélveme mi casa”: “Un claro ejemplo de lo que al marxismo no le gusta”

La diputada María Luisa Cordero criticó al Gobierno por no celebrar la publicación en el Diario Oficial de la llamada Ley “Devuélveme mi casa”, que permite desalojar a los arrendatarios que no han pagado el alquiler.

La parlamentaria se desahogó en su cuenta de Twitter: “Querida cofradía, el proyecto de ley ‘devuélveme mi casa’ fue publicado en el Diario Oficial. Ahora será mucho más fácil desalojar a los sin vergüenzas que se no pagan arriendo. Una lástima que el Presidente no haya celebrado la firma de esta ley, un claro ejemplo de lo que al marxismo no le gusta. Cuidemos nuestro esfuerzo, nuestro trabajo”.

“Todos los que han invertido en una segunda vivienda saben lo que ha costado, es por eso querida cofradía que les hago un llamado a estar precavidos ante las amenazas que existen por este gobierno y gente que los rodea que no ven más allá de su ideología fracasada”, indicó.

“Devuélveme mi casa”

El objetivo de la ley es acelerar el desalojo de los arrendatarios morosos y de comportamiento irresponsable en el pago o cuidado de los inmuebles, como también de quienes hacen ocupación ilegal de una casa ajena.

Indica que “a solicitud del demandante y con el mérito de lo obrado en la audiencia, el juez podrá ordenar la restitución anticipada del inmueble y el lanzamiento del arrendatario demandado, con auxilio de la fuerza pública si fuere necesario”.

“Esta medida será procedente en aquellos casos en que el arrendador demandare la terminación del contrato de arrendamiento y la restitución del bien arrendado, por haberse destruido parcialmente o haber quedado inutilizado para su uso como consecuencia de la acción u omisión del arrendatario en su cuidado”, precisa la norma.

“En todos los casos sólo será necesario acreditar, sobre la base de los antecedentes presentados junto a la demanda y a aquellos ventilados en la audiencia, la existencia de una presunción grave del derecho que se reclama”, detalla.