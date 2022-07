Tere Marinovic dispara contra Chanfreau en cierre de la CC: “Me parece increíble que tengamos de invitado a un pendejo de mierda”

La convencional Tere Marinovic estuvo invitada al programa “Sin Filtros”, en el que criticó que el exdirigente de la Cones, Víctor Chanfreau, sea invitado al cierre de la Convención el próximo 4 de julio y que haya habido cuestionamiento a los exPresidentes.

“Me parece increíble que se ponga en tela de juicio la invitación a los exPresidentes, no he sido partidaria de ninguno y he sido detractora hasta del Gobierno de Piñera que es el que podría estar más cercano a mí”, comenzó su intervención.

“Y que tengamos, lo voy a decir con la elegancia que me caracteriza, a un pendejo de mierda que se calzó a no sé que cantidad de chilenos, jóvenes que querían dar la PSU en su minuto y lo tengamos de invitado”, indicó.

Chanfreau contra Kast

El excandidato presidencial José Antonio Kast también criticó la invitación y escribió en su cuenta de Twitter: “Que Daniel Jadue y Victor Chanfreau sean invitados estelares al cierre de la Convención, habla mucho del texto que se propone”.

Fue así que quien fuera la cabeza de la Aces le respondió: “Quizás hubieras preferido que invitaran a tu familia, acusada de ser cómplice de los crímenes de la dictadura en Paine. Digo, así no olvidamos las manchas de sangre de la Constitución del 80″.

