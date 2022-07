Lo habrían olvidado en la bodega: joven denuncia a aerolínea tras perder a su perro por 10 horas

El pasado 25 de junio fue uno de los peores días para Yaritza Galleguillos, esto luego de realizar un viaje en compañía de Will, su perro, desde Santiago a Calama en Sky Airlines, en donde el animal viajó en la bodega en un canil y al momento de aterrizar su mascota no apareció.

La dueña contó que embarcó alrededor de las 15:40, y una vez que llegaron a su destino, aproximadamente a las 18:50, fue en buscar a su mascota a las líneas de equipaje y su perrito no estaba.

Cerca de una hora más tarde, una de las trabajadores de la compañía informó que el can no aparecía en el sistema y le pidió que se fuera a su casa a esperar noticias.

Posteriormente, cerca de las 10 de la noche, la aerolínea se comunicó con Yaritza y le dijeron que su perro se mantuvo en el avión, pero que ya estaba viajando de regreso a Santiago.

Cabe recalcar que solo la dueña puede abrir el candado del canil, entonces nadie pudo liberarlo para darle agua o comida durante todo este lapso de tiempo.

A las 23:00 horas una amiga de la dueña pasó a buscar al can a Santiago para poder alimentarlo y llevarlo a realizar sus necesidades básicas. Esta persona tuvo que viajar con el perro hasta Calama para entregárselo a Yaritza.

Considerando todos los trayectos, embarques, y el momento en que lo pasaron a buscar, Will habría estado diez horas en el canil. Sin embargo, y para el alivio de todos, el can no sufrió ningún trauma producto del incidente.

La respuesta de Sky

Varios días después del incidente, el pasado viernes 1 de julio, la aerolínea se comunicó con la joven afectada y aseguraron que tenían el contacto con un hotel de perros para casos como este.

No obstante, Yaritza aseguró que presentará una denuncia formal contra Sky, puesto que espera que los protocolos de traslado de mascotas puedan mejorar y esta situación no se vuelva a repetir.

A través de un comunicado, la empresa quiso referirse al tema y aseguraron que estaban “profundamente afectados y lamentamos completamente el mal rato que nuestra pasajera y su mascota tuvieron que pasar”.

“Como SKY estamos realizando las investigaciones internas correspondientes y nos contactamos con la pasajera afectada, a quien le ofrecimos alternativas para reparar lo sucedido que contemplan beneficios en vuelos de SKY tanto para la dueña como para su mascota”, complementaron.

Acá te dejamos el testimonio: