Piden 5 años de cárcel y multa de 148 millones para hija de empresario Eliodoro Matte por contrabando

El Servicio Nacional de Aduanas presentó una querella por el delito de contrabando en contra de Pilar Matte Capdevila, hija del empresario Eliodoro Matte Larraín.

La acción judicial presentada ante el Primer Juzgado de Garantía de Santiago fue interpuesta luego de que se descubriera una encomienda proveniente de Estados Unidos que fue declarada por un menor valor que el contenido que efectivamente traía en su interior.

En la oportunidad, Matte Capdevila declaró que los productos que traía desde EE.UU. tenían un avalúo de US$526 (cifra cercana a los $490 mil), los que incluían un pijama, un set de copas, repisas para libros y tres anillos de oro comprados en Amazon. Sin embargo, cuando los funcionarios de la institución realizaron una fiscalización, se percataron que eran “mercancías de distinta naturaleza a las declaradas”, según la querella.

De acuerdo al detalle del documento presentado ante tribunales, los productos no declarados fueron una pulsera de oro amarillo con diamantes, con un valor estimado de US$26.600; un anillo de oro blanco con zafiros, cotizado en US$4.370; y un anillo de oro amarillo con diamantes blancos con un valor de US$8.700.

Según la querella, el “valor aduanero de las mercancías correspondientes (...), ascienden a la suma de $29.726.529 equivalente en dólares a US$40.697″. Aduanas solicita la pena de cinco años de cárcel y el pago de una multa de $148 millones.

”La mercancía no fue declarada, siendo internadas en forma irregular la mercancía a nuestro país, no efectuando además el pago de los impuestos respectivos, en particular del impuesto especial o adicional”, se lee en la querella.

El abogado Rodrigo González Holmes que representa a Pilar Matte Capdevilla, aseguró a Chilevisión que tal situación fue “un error sin mala fe”. Asimismo, confirmó que se están estudiando las alternativas legales para corregir la situación de su representada y que espera lograr una salida alternativa.