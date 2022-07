Plan de Emergencia Habitacional: en esto consiste el ambicioso proyecto del Gobierno

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, dio a conocer el nuevo Plan de Emergencia Habitacional que busca entregar 260mil viviendas durante el gobierno del presidente Gabriel Boric.

Además, la iniciativa expuesta por el ministro Montes en La Moneda busca establecer 6 mil viviendas de propiedad municipal a las que pueden postular las alcaldías.

En la actividad también estuvo presente el presidente Gabriel Boric, quien comenzó citando al ministro Mario Marcel, quien le dice “hay que ponerle mística, épica, sentido de largo plazo a las cosas”.

Características del Plan de Emergencia Habitacional

Entre las propuestas destacadas el presidente subrayó que “queremos pasar, y en eso es importante el proceso constituyente en el que estamos inmersos, del sueño de la vivienda propia al sueño de la vivienda digna, creo que ese cambio de paradigma es también importante, acá los pobladores y pobladoras no nos están pidiendo un favor a las autoridades del estado, nosotros no les estamos haciendo un favor, estamos garantizando algo que debe ser el derecho de todos nuestros habitantes que es tener una vivienda digna, y el trabajar con esa ética, con esa convicción creo que nos va dar aun impulso para seguir nuestra meta y llegar a todos los territorios de Chile”.

En el sitio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo se detalla que “nuestro país enfrenta una aguda crisis de acceso a la vivienda y a los beneficios de la ciudad, profundizada por un creciente déficit habitacional. Esto requiere que el Estado vuelva a ejercer su rol fundamental en asegurar el derecho a una vivienda de calidad para todos y todas”.

“Creemos que la alianza pública y privada es fundamenta para lograr metas tan ambiciosas” indicó Montes respecto al trabajo en conjunto con la ministra de Bienes Nacionales, empresas públicas, Fuerzas Armadas y no se descarta la compra de terrenos a privados.

Serán 20 mil las viviendas garantizadas para arriendo a precio justo, se recuperará la auto construcción asistida para que 6 mil familias puedan levantar sus viviendas y se gestionarán 20mil viviendas para personas en situación de campamento.

“Necesitaremos un banco de suelo, hablamos de más de 3.519 hectáreas, para cumplir el plan de este Gobierno, que equivalen a varios parques metropolitanos y a dos comunas como Recoleta o El Bosque y de este territorio tenemos 1.700 en ejecución, 608 habilitándose y necesitamos 1.211 hectáreas de terreno apropiado y bien ubicado” aclaró Montes.

Política de Estado

El presidente explicó que “a mí me toca como seguramente a varias de las autoridades aquí presentes, recorrer varios lugares de Chile, hay ciertos temas que se repiten y que aparecen en cada uno de los lugares en donde vamos, la seguridad por cierto, en muchas zonas la problemática del agua, las bajas pensiones, y la vivienda está permanentemente presente. Estuvimos en Arica entregando un proyecto habitacional “Sueños del Norte” en conjunto con la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro. Que también es parte integral de este plan por el tema de los terrenos”.

“Es muy duro ver cuando las familias están muy contentas pero te dicen llevamos doce años esperando en el comité de vivienda, qué son doce años? Doce años es toda la escolaridad de un niño y una niña y por cierto que entre pasar todo ese periodo formativo en condiciones sin vivienda, o de allegado, hacinado, impacta fuertemente en la formación. Doce años son demasiado tiempo, y hay casos donde son más. Por eso esto hay que verlo como una política de Estado” continuó el mandatario.

Por lo anterior “esto no es algo de lo cual un gobierno u otro pueda sencillamente vanagloriarse porque va a continuar más allá de nosotros. Cuando yo inauguraba las viviendas en Arica lo hacía por el trabajo que realizaron los dos gobiernos anteriores y, seguramente, parte importante de este plan que está liderando el ministro Montes le va a tocar encabezarlo a otras autoridades electas por el pueblo, pero es importante que sentemos bases sólidas, que esta sea una política de estado, que no haya improvisaciones que las estemos revisando, para que acá no sea algo de que cuando lleguen otros se parta de cero” agregó el presidente Boric.

“Me alegra mucho la participación de las municipalidades, de la Cámara Chilena de la Construcción, con quien estuvimos untos en su encuentro anual, en donde también son muy conscientes del problema y muy proactivos en la propuesta de soluciones y me alegra mucho de que se incorporen diferentes alternativas y que se recupere el rol del estado en todo esto” detalló el mandatario.