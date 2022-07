Ministro Marcel por críticas de Felipe Kast: “Me parece algo ofensivo para el Presidente y para mí”

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, siguió explicando algunos detalles del proyecto de reforma tributaria dado a conocer el viernes pasado y se defendió de algunas críticas realizadas por quienes se oponen a la iniciativa.

Sobre esto último, el secretario de Estado, que estuvo invitado en el programa “Tolerancia Cero” de CNN Chile, se refirió a las críticas del senador Felipe Kast (Evópoli), quien se opone a la reforma. “La verdad es que me parece algo ofensivo para el Presidente y para mí, porque supone que tenemos por así decirlo intenciones ocultas o alguien quiere manejar la política fiscal de una manera poco responsable y la verdad es que el Presidente Boric ha señalado esto desde un comienzo, su compromiso con la responsabilidad fiscal, todo el proceso de preparación de esta reforma lo hemos ido conversando con el Presidente”, afirmó.

“Entonces creo que, yo no soy político, no he hecho mi vida política, pero uno esperaría que, frente a un proyecto tan importante, nos concentremos en el fondo y no en las suposiciones”, manifestó.

Sobre un posible rechazó al proyecto, indicó que “es probable que las tensiones sean mayores. Durante estos últimos dos años y medio hemos visto muchas personas que por un motivo u otro piensan en que hay algo que va a gatillar nuevos estallidos sociales, yo no quisiera sumarme a esa línea, pero sí decir que las tensiones sociales pueden ser mayores”.

En el programa también se refirió de otros temas, como el Crédito con Aval del Estado (CAE). Al respecto dijo que “es importante encontrar una forma de financiamiento que implique que una persona de bajos recursos, no va a estar pagando por un beneficio para un profesional”.

Además, habló del gobierno anterior y señaló que “hay que decir que en Chile hemos ido reduciendo bastante las exenciones, no estamos en la misma situación de 15 años atrás. Hubo algunas reducciones que se dieron en las reformas del 2014, pero sobre todo en el 2020 y luego con el financiamiento de la PGU se redujo bastante más”.

Agregó que “en eso hay que reconocer el mérito del exministro (Ignacio) Briones. Como se recordará él formó una comisión para revisar todas estas exenciones”.

Sobre un eventual IFE de invierno, aclaró que “IFE es un término que no es muy adecuado para referirse a la situación actual”.

“Lo que estamos trabajando es algunas medidas que van a profundizar sobre lo que ya hemos estado haciendo en términos de apoyar a los hogares, apoyar a las pymes en momentos más difíciles”, señaló y sostuvo que “eso lo vamos a ver los próximos días. Podemos esperar en los próximos días noticias en materia de apoyo a los hogares y las pymes”.

En Estado Nacional

El titular de Hacienda también estuvo presente en el programa “Estado Nacional” de TVN, donde continuó refiriéndose a la reforma tributaria. “La propuesta que estamos haciendo ahora, si se aprobara de aquí a fin de año, el aumento importante de recaudación recién va a ocurrir en el año 2024″.

Explicó que el hecho de que los propietarios de las empresas no paguen impuestos “no contribuye a la productividad ni a la inversión, a diferencia de la depreciación acelerada de bienes de capital. Hoy tenemos un conjunto de estímulos para la inversión real que, en este caso, no cambian”.

“Estamos reduciendo la tasa de impuesto de utilidades de las empresas (impuesto de primera categoría), de 27% a 25% y ese 2% de diferencia se tributa o se puede utilizar íntegramente para financiar inversiones en productividad”, añadió.

Marcel aseguró que “la clase media no va a pagar la reforma, sino que se va a beneficiar”. Detalló que se espera recaudar 4,1% del producto en términos neto, de los cuales “2% corresponden a la renta personal, 1% al impuesto a las utilidades de las empresas, 0,6% minería del cobre y el resto serán los impuestos correctivos”.

Respecto del texto de la nueva Constitución, indicó que “en materia tributaria no hay ningún cambio que yo pueda reconocer en la nueva Constitución respecto de la actual. No depende en ningún grado del triunfo del Apruebo, ni en lo que se refiere a la recaudación (impuestos) ni a la aplicación de los recursos”.