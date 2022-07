[VIDEO] Jadue se enfrenta con la prensa en plena entrevista en vivo

“No hemos hecho ninguna campaña, alcalde”, le dijo el reportero del matinal “Tu día”, de Canal 13, al alcalde de recoleta Daniel Jadue, luego que este hiciera una grave acusación contra los medios de comunicación, a quienes culpó de “ayudar con plata” a quienes van por la opción del Rechazo.

Jadue, se refirió a lo que será la campaña del Apruebo de cara al plebiscito de 4 de septiembre, esto luego de asistir a la ceremonia de cierre de la Convención Constitucional. Consultado sobre el tema por el mencionado periodista, el militante del Partido Comunista contó que “vamos a armar comando y vamos a trabajar, claro que desde el 06 de julio. No como el rechazo que está en campaña con mucha plata, con la ayuda de ustedes, por supuesto también hace mucho tiempo” , le fustigó el jefe comunal al reportero.

A lo anterior, Jadue acotó que esperarán “los tiempos legales, no vamos a actuar al margen de la ley, y el Apruebo se va a imponer cómodamente”. Ante esto, el periodista no se quedó callado y le respondió que “como matinal al menos no hemos ayudado en eso, alcalde. No hemos hecho ninguna campaña, pero es importante conocer su opinión respecto a este proceso” . A esto, el edil aseguró que “sí han ayudado”.

En los minutos previos a la ceremonia, Daniel Jadue destacaba que “la Convención Constitucional, más allá de lo que digan algunos sectores, es el órgano más representativo, históricamente más democrático que ha tenido la historia de la República. Ha hecho un trabajo serio, que no ha sido fácil, se han discutido temas relevantes para el país”. Expresó además que “yo soy partidario del Apruebo sin ningún tipo de apellidos”