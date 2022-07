Gonzalo de la Carrera se lanza a la piscina y con grave acusación: “Me la juego con un 60% para el Rechazo y 40% para el Apruebo, si es que no hay trampa”

El diputado Gonzalo de la Carrera es una especie de huracán en redes sociales. Siempre tan activo en Twitter y TikTok, provocando reacciones, convirtiéndose seguido en TT. Siempre controversial en programas de TV, el parlamentario que en 2021 renunció al Partido Republicano, conversó con Publimetro en una especie de balance de sus primeros meses en el Congreso, del inicio del Gobierno de Boric y del fin de la Convención Constitucional.

Partimos preguntando cómo define este inicio como diputado. “Estos primeros meses han sido de dulce y agraz, de dulce porque hemos formado un bancada muy unida y hemos podido demostrar que llegamos al Congreso para hacer una diferencia y eso se ha notado, y de agraz porque en las comisiones que yo participo he visto pasar puros proyectos malos, entonces he sido muy minoría en las votaciones, la Cámara de Diputados está muy lejos de hacer un trabajo profesional, técnico, que corresponda a políticas públicas eficiente, y no tengo ningún ninguna duda de que si se elimina el Senado, va a ser un daño enorme para Chile porque en el Senado se arreglan muchos proyectos de la Cámara”.

Provocador en redes

De la Carrera es apuntado como un difundidor de fake news y de ser profundamente crítico, pero él asegura que no publica noticias falsas y que la Justicia le ha dado la razón.

Él es que maneja Twitter y a pesar de que tiene un equipo detrás, es el que toma la última decisión de lo que se publica. “He crecido mucho en Twitter, donde hay dos bandos, hay dos mundos y la gente de izquierda y de extrema izquierda busca perjudicarme, dañar mi imagen, cuando no puedes destruir a tu adversario con argumentos lo destruyes con descalificaciones, tuit falsos que han inventado, pero lo tomo con esto es sin llorar”, explica.

“Me considero irónico, provocador y me considero valiente, soy capaz de hacer denuncias, por eso la gente me sigue”, se analiza.

Evaluación del Gobierno

Consultado sobre los primeros días del Gobierno de Gabriel Boric, el parlamentario asegura que “ha fracasado en sus primeros 110 días, no tuvo luna de miel porque ellos de autoprovocaron goles, no hay que mirar mucho hacia atrás del tremendo error del gabinete Irina Karamanos”.

Le pedimos que le diera un consejo a Boric, pero respondió que “no me corresponde darle un consejo, cualquiera que yo le diera no lo escucharía, pero el más relevante hoy día sería que la inflación deje de golpear a la gente más necesitada, necesitamos una baja de impuesto, habría que bajar los combustibles. Este país necesita muchos menos impuestos para volver a crecer y nos van a sepultar”.

La Convención

“La Convención Constituyente partió y terminó de la misma forma, de una forma anti republicana (...) el pueblo le va a dar vuelta a la Constituyente, no va a resultar”, dijo de plano, haciendo una proyección para las elecciones de septiembre.

“Me la juego con un 60% para el Rechazo y 40% para el Apruebo , si es que no hay trampa, hay mucha desconfianza respecto al Servel y a la empresa que cuenta los votos, así que si estamos hablando de legitimidad es 60 %y 40%”, dijo.

“Está Constitución es indigenista, nos divide y no será la casa de todos, y no lo fue (...) hay ciudadanos de primera y segunda clase, es una Constitución de esquizofrénicos, le podría hablar toda la tarde de lo que esta mal”, puntualizó.

La derecha hoy

“Me encantaría que la derecha actuara unida, pero resulta que en los partidos de Chile Vamos hay muchos parlamentarios que no son de derecha, que votan proyectos con la extrema izquierda, son caballos de troya, están puestos ahí para ganar un cupo en el Congreso”, partió diciendo Gonzalo de la Carrera, consultado sobre la coalición en la actualidad.

Y le preguntamos, ¿quiénes son esos parlamentarios? “Hacia la izquierda está Erika Olivera, Ximena Ossandón...”, dijo.