Viveza de adulto mayor frustró robo de camioneta en San Joaquín: Tiró llaves al techo

Una instintiva acción que realizó un adulto mayor evitó que un grupo de delincuentes le robara la camioneta en la comuna de San Joaquín, luego de lanzar las llaves del vehículo arriba del techo lo que sorprendió a los antisociales que no supieron cómo reaccionar, informó CHV Noticias.

Las cámaras de seguridad mostraron el momento en que el hombre baja de su vehículo y coloca la alarma, justo en el instante en que aparece otra camioneta de color blanco, con un grupo de maleantes en su interior quienes se detienen frente al domicilio.

El señor los mira atento, como si adivinara las cobardes intenciones de los indeseables seres humanos y coloca sus manos en los bolsillos. Acto seguido, se baja uno de los individuos y se acerca al hombre con claras intenciones de asaltarlo.

Es en ese momento que el adulto mayor reacciona rápido y lanza las llaves de la camioneta arriba del techo de su casa, dejando derrotado al delincuente, quien se devuelve corriendo como un perdedor donde sus amigos de delitos.

San Joaquín

Salieron en patota

Pero la escena no termina ahí. Puesto que la familia salió en patota a encarar a los sujetos, quienes no podían arrancar porque el auto en que andaban no partía. Quizás, por la poca experiencia al volante del conductor.

Ahí, salieron de la casa hombres y mujeres, quienes recogieron piedras para lanzarle a los sujetos que iniciaban su tour delictual a eso de las 23:00 horas en la comuna ubicada al sur de Santiago.

“Les íbamos a tirar piedras, que era lo único que teníamos, pero los tipos andaban con armas”, contó la víctima a CHV, quien no quiso realizar la denuncia a carabineros por tratarse de un robo frustrado.

Según informaron, los sujetos portaban pistolas a fogueo, por lo cual no hubo víctimas fatales que lamentar.