“Yo puedo aguantar”: El sobrecogedor último audio de joven desaparecido en San Fabián de Alico

El pasado jueves, Leonardo Molina salió en la madrugada para realizar un trekking al cerro Malalcura de San Fabián de Alico, en la región de Ñuble. Pero algo ocurrió cerca de las 13.30 de esa jornada, cuando se pudo comunicar con su familia para avisar que se había perdido y que necesitaba ayuda, compartiendo su ubicación desde el celular.

La última comunicación que pudo entablar Leonardo fue con su hermano Osvaldo, donde le pidió ayuda urgente y que le avisara a Carabineros: “Yo me voy a tener que quedar acá porque los Carabineros no van a subir más. Llámalos porfa, no sé. Dicen que no pueden subir y yo no tengo forma de bajar tampoco”, le dijo el joven que aún está desaparecido, según informaron en Meganoticias.

Osvaldo le respondió entre lágrimas que “los Carabineros me dicen que se van a demorar, por el tiempo, pero Leito, tú ‘podís”. En el final de la conversación, Leonardo le pregunta: “¿Quién va a venir? ¿Los Carabineros, un helicóptero? No sé. ¡Yo puedo aguantar todo lo que sea, pero me ‘tenís’ que asegurar algo!”.

Susana Genel, aseguró a la prensa que tiene confianza en las labores de búsqueda que están realizando para encontrar a su hijo: “Los recursos están, la disposición está, los elementos y las personas indicadas están para hacerlo, y en eso estamos tranquilos, se puede decir, pese al dolor desgarrador que se siente”, indicó.