Claudia Pizarro repasó a Ximena Rincón: “Las cosas son como son y no como uno quiere que sean. Aprende a perder, por favor”

La decisión de la Junta de la DC de apoyar el Apruebo, no dejó nada de contenta a la senadora Ximena Rincón, quien ha insistido en que de todas maneras votará Rechazo.

“Hoy la Junta Nacional de la DC ha decidido por un 63% de sus miembros optar por el Apruebo. Ello no representa el sentir de la inmensa mayoría de lo que siente la ciudadanía. No me sorprende esta decisión, la toma la misma junta que aceptó el veto a nuestra candidatura. Yo voto Rechazo!”, escribió en su cuenta de Twitter la parlamentaria.

Tras la votación de los militantes de la falange, el Apruebo obtuvo 216 votos, equivalentes al 63,53%, mientras que el Rechazo logró 124 votos, correspondientes al 36,47%. La participación fue de un 83,74%.

Ante esta opinión de Rincón, la alcaldesa de La Pintana (DC) Claudia Pizarro, le contestó mediante la misma vía: “Eres abogada y militante de un partido que se procuró estas instancias para dirimir sus controversias. Las cosas son como son y no como uno quiere que sean. Aprende a perder, por favor”.