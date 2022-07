Julio César Rodríguez fue víctima de doble encerrona en Providencia y luego en Vitacura

El conductor de “Contigo en la Mañana” Julio César Rodríguez, fue víctima en horas de la noche de este miércoles de una doble encerrona en la comuna de Providencia.

De acuerdo a los antecedentes, el animador manejaba su auto marca Porsche Cayenne, cuando en calle Huelen con Andrés Bello, fue interceptado por sujetos a bordo de un Audi A3, y logró eludir la acción de los delincuentes.

Julio César Rodríguez

Sin embargo, unos metros más allá, el mismo vehículo lo vuelve a interceptar en Nueva Costanera en la comuna de Vitacura.

Es sí que Rodríguez se dirige a la 17° Comisaría de Las Condes para estampar la denuncia.

“Había mas autos y se bajan los tipos con las pistolas y ahí salgo rápido y doblo por Andrés Bello, voy hacia arriba y miro por el espejo y los veo que me vienen siguiendo rajados, me empezaron a seguir y me pasé todos los rojos”, dijo el conductor a Radio Bío Bío.

A cargo de la investigación quedó la Brigada de Robos Oriente de la PDI.