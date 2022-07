Carla Bruni sorprende y envía mensaje a Chile cantando “El pueblo unido jamás será vencido”

Pour tous ceux qui croyaient que c’était possible….👊👊✊🌹

Una canzone per tutti quelli che ci credevano …✊✊✊🌹#elpueblounidojamasseravencido ♥️



Hello my dear friends, I don’t know why really, but this is a wonderful communist song …✊✊✊

Hope U enjoy 🌹🇨🇱🇨🇱🇨🇱 pic.twitter.com/QqKIMOAxES