Cristián de la Fuente no le perdona ni una a La Red y la multan otra vez

“La denunciada no cumplió con su carga legal de indicar quién es la persona que reemplaza al Director del medio de comunicación social en su ausencia”, acusó la defensa de Cristián de La Fuente. Pero como esto no ocurrió, y aún no ocurre, la emisora que está atravesando varios problemas, tendrá que cancelar una nueva multa.

Esto luego que el pasado jueves, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó una nueva sentencia en contra del canal de televisión La Red. Todo, porque la emisora no informó el nombre de la persona a cargo de reemplazar al entonces director de La Red, Víctor Gutiérrez, durante la demanda de Cristián de la Fuente.

Debido al no cumplimiento de decir quién sería el nuevo director del medio, se ordenó a la señal pagar una multa de 10 UTM, es decir, alrededor de 582 mil pesos chilenos. Pese a que la señal apeló a la orden, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia en un fallo unánime.

El reemplazante de Gutiérrez

A principios de este mes, se supo que mientras iniciaban las movilizaciones de los funcionarios de la señal televisiva, Víctor Gutiérrez renunció oficialmente a su cargo como director ejecutivo de La Red. Mientras se designa al nuevo director ejecutivo, Marcelo Pandolfo, gerente técnico de la estación, asumirá de forma interina las labores de la Dirección.

Originalmente, el actor Cristián de La Fuente denunció las complicaciones que tuvo para solicitar una rectificación del medio, luego de que un reportaje escrito del canal lo relacionara con el “Caso Relojes”, en donde se investiga a Marco Antonio López, conocido como Parived, por la presunta receptación de objetos robados.