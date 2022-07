Jugador de Boca Juniors cada vez más complicado con la justicia argentina

La actualidad deportiva y personal del delantero colombiano del Club Atlético Boca Juniors de Argentina no pasa por el mejor momento de todo y por cómo se avecina la situación, es posible que en el futuro pueda todo pueda ser peor.

En la noche de este jueves 8 de julio trascendieron unos nuevos audios que podría comprometer seriamente a Sebastián Villa, en el caso por el cuál está siendo imputado por presunto abuso sexual. Recordemos que no es la primera vez que el deportista pasa por tal situación, ya que desde mediados del pasado 2020, también fue denunciado por agresión y abuso sexual, esta vez por parte de quién para entonces fuese su pareja.

Prueba comprometedora

Información del periodista argentino, Rolando Barbano, indicó que la grabación del audio comprometedor se realizó durante un encuentro entre las dos personas en disputa legal efectuado en un restaurante del barrio porteño de Puerto Madero, exactamente un día después que se originó a denuncia.

“Supuestamente cerramos, ¿Hicimos un trato, no? ¿Usted es una mujer de palabra, no? Yo soy un hombre de palabra”, es la voz de Sebastián Villa dirigidas a Rocía Tamara, mujer denunciante. El ex jugador de la selección de Colombia (no fue más citado debido a la primera denuncia) continuó la charla reafirmando que: “¿Cerramos el trato, no? Con la mano socios de vuelta...Yo creo que con la mano es mejor. ¿Es así o no es así?”.

Dichos audios fueron tomados de una grabación de video en la que la mujer las captó en secreto y para no ser descubierta, no apuntó directamente la cámara al rosto del jugador. Ahora, otra prueba que puede complicar el futuro de Sebastián Villa ya está a disposición de la justicia en Argentina.

Con la publicación del último video, queda en duda las declaraciones indagatorias del acusado del pasado 30 de junio. En ese entonces, sí admitió haber tenido un encuentro con Rocío Tamara, pero notificó no haber existido algún altercado y que todo estaba bien entre ambos, incluso en sus declaraciones se destacan que “ella no solo le pidió retomar la relación, sino que también le pidió una ayuda”.

Por su primera denuncia (todavía en curso), Sebastián Villa no fue más convocado por el para entonces técnico de la selección colombiana, Reinaldo Rueda­. Para poder jugar torneos internacionales fuera de Argentina también necesitó permisos especiales y aunque ya ha expresado públicamente su deseo de jugar en Europa, ningún club se muestra interesados por adquirir los servicios del jugador.

Con la segunda y nueva denuncia por agresión sexual, en realidad no se sabe a ciencia cierta que pueda pasar con su destino. Puede seguir en Boca Juniors, emigrar al fútbol del viejo continente, volver al balompié colombiano o tener que retirarse del deporte para cumplir una o hasta incluso, doble condena en un recinto penitenciario.