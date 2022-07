“Qué irresponsabilidad de este pelotudo”: hombres tratan de mentiroso a Lucho Ugalde y graban a entrevistada que resguardaba su identidad

Una de las noticias policiales de esta mañana es el hallazgo del cuerpo de un hombre en un cité de Renca y que además tenía puesto un chaleco antibalas. Es por esta razón que el matinal de Chilevisión, “Contigo en la Mañana” comenzó a despachar desde la plaza mayor de la comuna, donde dos sujetos increparon el equipo, tratándolos de mentirosos.

Luis Ugalde entrevistaba a una vecina, que no quiso mostrar su rostro, con respecto a lo ocurrido anoche y a la violencia en la zona, cuando se percatan que dos hombres grababan todo con un celular. El reportero los comienza a seguir y a preguntar qué están haciendo y por qué tratan de mentirosa a la mujer.

“¿Por qué dices que miente?”, le pregunta Ugalde al hombre, que le responde a regañadientes, que “los llevamos mirando más de una hora a los tres, están actuando”.

Increpan a Lucho Ugalde Tenso momento en plaza de Renca

Sin entender nada, Ugalde les pregunta “¿por qué dices que estamos actuando? estamos informando las noticias”. A lo que el sujeto le dice “ya y ¿cuáles son las noticias?”.

El periodista les explica que la noche de este jueves se registró una balacera con una persona fallecida, a lo que el sujeto le indica molesto: “¿qué balacera oh, déjense de mentir, ustedes nunca vienen para acá, por qué vienen hoy?...esa bicicleta es tuya oh, no te sale, no te sale”.

Esto haciendo mención a la bicicleta en la que llegó a la plaza la entrevistada.

Ugalde ya resignado los deja ir, al ver que lo que decían los desconocidos no tenía sentido. Ya más calmado precisó: “qué irresponsabilidad que comete este pelotudo, grabarla cuando está dando la entrevista”, siendo que la mujer pidió que no mostraran su rostro.