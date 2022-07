Traje de Batman de George Clooney será subastado, al ser famoso por tener pezones marcados

El traje usado por George Clooney en la cinta de 1997, Batman & Robin, será puesto en subasta. Heritage Auctions describió el icónico Batsuit como “construido de látex de espuma fundida, vinilo, componentes de resina, cuero y otros elementos de medios mixtos, todos pintados, terminados y ensamblados por expertos en un maniquí de tamaño real con una cabeza hiperrealista de George Clooney con ojos falsos de grado protésico” y quedó establecido en una oferta inicial de 40 mil dólares.

El vicepresidente ejecutivo de los subastadores, Joe Maddalena, también llamó al disfraz “fácilmente el disfraz de Batman más famoso e infame jamás diseñado”, posiblemente en referencia a sus detallados pezones, que han sido fuente de bromas y controversia que ha trascendido en el tiempo pese a que el Batman de Clooney es considerado como una de las peores versiones del personaje.

El traje es recordado por sus pezones

“Con el traje de Val Kilmer en Batman Forever, los pezones fueron una de esas cosas que agregué. No era un fetiche para mí, estaba más informado por la armadura romana, como los centuriones”, explicó José Fernández, quien proporcionó el detalle adicional sobre el traje.

“En los cómics, los personajes siempre parecían desnudos con pintura en aerosol, se trataba de anatomía, y me gusta impulsar la anatomía. No sé exactamente dónde estaba mi cabeza en el pasado, pero eso es lo que recuerdo. Y así agregué los pezones. No tenía idea de que iba a terminar siendo todo este rumor al respecto”, continuó Fernández, que también agregó que al fallecido director Joel Schumacher “le encantaban los pezones” y quería “mostrarlos” en Batman & Robin, que fue el cuarto lanzamiento de la franquicia cinematográfica de Warner Bros. después de Batman (1989), Batman Returns (1992) y Batman Forever (1995).

Además del traje, también estarán en subasta otros accesorios como el traje púrpura del Joker del Batman de Jack Nicholson, el paraguas utilizado por The Penguin de Danny DeVito en Batman Returns y el bastón de Riddler de Jim Carrey de Batman Forever. Todos los artículos estarán disponibles como parte de la Subasta de Firmas de Hollywood y Entretenimiento de Heritage Auctions, que se llevará a cabo del 22 al 23 de julio.