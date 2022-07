Ex diputado PPD Jorge Tarud anuncia que votará Rechazo en el plebiscito de salida

Jorge Tarud, exparlamentario e histórico rostro del PPD, confirmó a través de un video que votará rechazo en el próximo plebiscito para nueva Constitución del 4 de septiembre. En el registro audiovisual, realizó críticas a la propuesta y emplazó principalmente al centro político.

“Nunca me he confundido cuando se trata de temas de Estado. Siempre he defendido los intereses de Chile, esté quien esté gobernando en La Moneda. El texto Constitucional es asunto de Estado”, señaló Tarud.

“Quienes estuvimos por el apruebo estamos profundamente desilusionados. Nos entregan un texto Constitucional con un sistema político sumamente malo, que radica todo en una Cámara de Diputados todopoderosa, que puede pasar máquinas a un país entero”, lanzó el abogado y político chileno.

A todo esto, concluyó que “un Estado plurinacional con gobiernos autónomos” va a generar incertidumbre y conflicto permanente. “No es lo que queremos los chilenos y chilenas”, dijo.

De esta manera, Tarud confirmó que se suma al Rechazo con el fin de buscar una nueva propuesta constitucional. En consecuencia, el expresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores argumentó no tener “otra alternativa”, pero que está de acuerdo en que Chile debe ser “un Estado democrático y social de derechos”.

Con la convicción de rechazar pero buscando una nueva Constitución, Tarud emplazó a la centro derecha a que concrete un acuerdo en esa línea.

“Que se manifieste por escrito dentro del propio Congreso a que están dispuestos a tener una nueva Constitución y que especifiquen con claridad todos los derechos que están dispuestos a concederle a los chilenos”, precisó, asegurando que “los demócratas de centro izquierda, profundamente democráticos, queremos una buena Constitución para Chile y vamos a luchar para lograrlo”.

Revisa las palabras de Jorge Tarud