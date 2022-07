Taron Egerton: “Trabajar con Ray Liotta fue una de las experiencias más profundas de mi carrera”

La historia parece escrita por un autor de novela negra durante una noche de hiperactividad creativa, pero es cien por ciento real. A finales de los años 90, James Keene, hijo de un alto cargo de la policía de Chicago, dejó de lado una posible carrera como jugador de fútbol profesional para dedicarse al tráfico de drogas. Detenido, juzgado y condenado a diez años de prisión, al poco de comenzar el encierro, el fiscal que llevaba su caso se acercó con una oferta tan extraña como peligrosa: el traslado a una prisión de máxima seguridad para reclusos con problemas psicológicos en Springfield, Missouri.

Allí debía intentar conseguir información de primera mano sobre Larry Hall, un presunto asesino en serie de adolescentes y mujeres jóvenes, encarcelado entre esos muros y a la espera de que se confirmara su condena. A cambio de una improbable confesión -el lugar exacto donde estaban enterrados los cuerpos de dos víctimas-, la pena de Keene sería conmutada por la libertad.

El resultado de aquella experiencia extrema se sublimó en forma de un libro publicado en 2011 titulado “Encerrado con el diablo”, del propio James Keene con la colaboración del periodista Hillel Levin. El libro detalla -a lo largo de casi 300 páginas- la compleja relación entre ambos hombres, utilizando la estructura del relato de suspenso.

Con estos hechos tan reales como inspiración, Black Bird -cuyos dos primeros capítulos se estrenarán en la plataforma Apple TV + el viernes 8 de julio- pone en pantalla una historia oscura, con los condimentos más atractivos de un crimen real.

Taron Egerton vuelve a la pantalla con la miniserie, el último programa de televisión del fallecido Ray Liotta. Egerton interpreta a Jimmy, mientras que Liotta interpreta a su padre, un policía condecorado que era un poco turbio. Black Bird supone el último papel televisivo de Liotta, que falleció inesperadamente a finales de mayo mientras rodaba una película en la República Dominicana. Egerton dijo que, aunque es triste que Liotta no esté aquí para celebrar el estreno de la serie, trabajar con el actor fue una experiencia increíble y que la serie es un testimonio increíble del talento del actor.

P: ¿Cómo era su relación con Ray Liotta?

- Ray fue uno de mis héroes de la interpretación. Sentí que crecí como actor trabajando con él. Era un caballero y un actor brillante. Él y yo lo pasamos muy, muy bien juntos. Fue una de las experiencias más profundas de mi carrera como actor. Conectamos inmediatamente, y fue algo extraño, y fue dictado por él. Fue dictado por la forma en que se manejaba y la forma en que se conducía como actor en el set. Aunque no me habló cuando me vio, se acercó a mí y me abrazó. Y le dije, ya sabes, en voz baja: Estoy muy contento de que estemos haciendo esto juntos. Y él dijo: yo también. Y esas fueron las únicas palabras que compartimos aparte de las escenas que hicimos ese día. Es una gran pena que no esté aquí para celebrar el lanzamiento del espectáculo. Pero es un increíble testimonio de su talento. Y, por supuesto, ya sabes, dado lo que le sucede a su personaje adquiere una conmoción adicional, creo, a raíz de su fallecimiento. Así que es triste, pero mi mayor sentimiento es de orgullo.

P: Me preguntaba por qué eligió este proyecto como actor y también como productor.

- Cuando leí el guión, lo que me atrajo del papel fue la relación padre-hijo. Esa parte era el corazón de la serie. Mucho de lo que motiva a mi personaje es reunirse con su padre. No quiero hablar de la relación real de Jimmy Keene con su padre, pero está ese famoso dicho de que a todos nos estropean nuestros padres, y ciertamente se aplica un poco en este caso, pero es una relación hermosa, bellamente escrita. Dennis Lehane, que creó Black Bird, hizo un trabajo increíble al escribir particularmente estas dos partes. Por eso elegí este guión para interpretarlo después de Rocketman y para producirlo. Me encantó el guión.

“Es una gran pena que él (Ray Liotta) no esté aquí para celebrar el estreno de la serie. Pero es un increíble testimonio de su talento”. — Taron Egerton, actor galés

P: ¿Cómo describiría su experiencia en la serie?

- Fue increíble. He tenido la suerte de trabajar con algunos actores realmente grandes y de peso en mis pocos años de trabajo en la industria y Ray fue uno particularmente especial para mí. Me sentí muy, muy involucrado en esa relación, que se sentía muy real y con un sentido tangible de la historia. Hay mucha oscuridad en la serie y hay muchas características difíciles que posee el personaje. Pero creo que la ternura de la relación entre padre e hijo es el motor por el que Jimmy asume este enorme riesgo.

P: ¿Por qué cree que Jimmy Keene decidió correr el riesgo de estar en una cárcel de máxima seguridad?

- Cuando se cumple una condena, se hace cualquier cosa por una oportunidad de libertad. Incluso si eso significa enfrentarse a un presunto asesino.

P: ¿Puede describir el momento que está viviendo ahora mismo como actor?

- Cuando hice Rocket Man me ofrecieron un papel realmente maduro y complejo, y creo que había estado deseando algo así, algo que fuera sustancioso y en lo que pudiera meterme de lleno. Es difícil cuando has hecho algo así porque no todo lo que te ofrecen es tan bueno o tan interesante o tan complejo o tan desafiante para un actor, y me llevó un año. Este es, para mí, el personaje perfecto para seguir creciendo en mi carrera.

8 de julio

Es la fecha en la que Black Bird llega a Apple TV+

6

Episodios que tendrá la miniserie.