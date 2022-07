Ricardo Lagos nuevamente ataca a la Convención Constitucional: “Ellos debieron hacer un esfuerzo mucho mayor por entender que no debieron ser tan partisanos”

Ricardo Lagos nuevamente se volvió el centro de la polémica luego de hablar por segunda vez la Convención Constituyente, esto días después de plasmar sus palabras mediante una carta, la cual fue bastante comentada en el ámbito político.

“Cuando veo que en torno a un plebiscito que tiene Rechazo o Apruebo y éstas empiezan a ser dos palabras donde lo único que falta es que usted diga Rechazo y ya está claro dónde está; Apruebo y está claro dónde está... Lo único que hemos ganado con esto es cada vez ir erosionando más el foso que nos está separando”, comentó en una conversación con La Tercera.

Posteriormente, el expresidente aclaró que solo pide una cosa: “Lo único no más que he pedido que le agreguen tres palabritas: Estado Plurinacional “en su origen”, precisó el exmandatario.

Al mismo tiempo, Lagos analizó los posibles escenarios si es que llega a ganar el Apruebo o el Rechazo durante la votación en septiembre.

“En verdad usted puede construirlo de cualquiera de los dos lados. Si usted lo hace porque ganó el Apruebo con el proyecto constitucional va a haber un conjunto de temas respecto del Apruebo que habría que modificar un poco, verdad. Y a la inversa, cuando le dicen ‘voy a Aprobar para reformar’ , bueno, me parece bien, lástima que no lo reformó cuando estaba en la Constituyente (risas). ¿Me explico? O sea, acá hay una responsabilidad de la Constituyente. Ellos debieron hacer un esfuerzo mucho mayor por entender que no debieron ser tan partisanos, como lo dijo previsoramente el Presidente Boric”, sostuvo en la entrevista.

En la misma línea, el exmandatario aseguró que “ahora creo que están las condiciones dadas, por supuesto, para en cualquier caso, mejorar si sale el Apruebo - que todas estas cosas de la Asamblea que están ahí, tienen que estar en la nueva Constitución, y las he enumerado una por una (....) si sale el Rechazo, bueno, cuáles son las cosas que estando en la carta constitucional usted está en condiciones de decir yo las voy a incorporar. Voy a incorporar todo lo que dice relación con todas estas materias, porque usted tiene que incorporar a los pueblos originarios, ¿de qué manera? Bueno, vamos a discutir cómo los incorporamos”, relata.

Posteriormente, Ricardo Lagos le dedicó unas palabras a Camilo Escalona, secretario general del PS, quien aseguró que su carta generó daños en el Apruebo.

“No veo en qué medida se genera un daño el ponerme en el que gane el Rechazo o gane el Apruebo, en el sentido que todos tenemos que ser optimistas en lo que creemos y en eso consiste la verdad de la campaña”.

“Yo entiendo perfectamente el rol en el que está Camilo, secretario general de un partido, y dice: ‘no me venga con la eventualidad de que vamos a perder, porque no, vamos a ganar’. Bueno, es obvio que él tiene que decir eso. Vi, por ejemplo, un planteamiento que, exactamente en el sentido contrario, hizo aquel que tiene un récord de hablar sin parar del Congreso Nacional, ¿se recuerda? A él le escuché decir ahora: ‘no, no, pero es que no han leído bien lo que dijo Lagos. Lo que dijo Lagos es tales y cuales cosas y, por lo tanto, no está diciendo que está a favor del Rechazo’. Hizo una explicación de por qué era eso. De manera que hay de todo”, agregó.

Finalmente, Lagos predice que el resultado del 4 de septiembre será estrecho y sobre cómo votará, comentó que “nadie le obliga a marcar el voto a usted”.