“Esto ya no para”: Cansados de los asaltos deciden cerrar sucursal de reconocida empresa en Quinta Normal

Los robos a plena luz del día se hacen cada vez más frecuentes, lo que hace crecer el miedo y la inseguridad entre la población, así lo expresan al menos los dueños y empleados de la empresa Carlos Herrera, dedicada a la distribución y comercialización de productos de acero, la cual tomó la difícil decisión de cerrar una de sus sucursales en la región Metropolitana, a raíz de los constantes y violentos robos que han sufrido.

“No puedo seguir en un sector que el día de mañana, ni Dios lo quiera, vayan a disparar por un celular. El cargo de conciencia para uno sería tremendo” , aseguró Claudia Herrera, gerenta de la empresa.

La empresa Carlos Herrera, conocida por su eslogan “Máster en Acero y más”, lleva el nombre de su fundador y han pasado duros momentos con la delincuencia, tal como indicó a radio BiobioChile la hija del creador de esta compañía, Claudia Herrera, que ahora es gerenta de la empresa que inició sus operaciones en 1950.

“A partir de siete meses atrás nos han asaltado dos veces y muy violento. Entra esta gente que piensa que hay mucha plata, se encuentran con que no hay plata necesariamente importante, y terminan asaltando a la gente que trabaja ahí”, dijo muy preocupada.

Además, la hija del fundador de la empresa, aseguró que estos robos han sido “muy violentos y con armas”, agregando que tiene “vendedoras mujeres a las que les roban sus carteras y celulares con pistola en cabeza, y las obligan a abrir una caja de fondo que no tiene mayor valor”.

“No puedo seguir en un sector que el día de mañana, ni Dios lo quiera, vayan a disparar por un celular. El cargo de conciencia para uno sería tremendo”, recalcó Claudia Herrera. Así también señaló que la ecisión de cerrar la sucursal de Quinta Normal, que tiene 20 años en el lugar, la vienen pensando de hace bastante tiempo.

Agregó que luego de cerrar la sucursal este 29 de julio, los 35 trabajadores de Quinta Normal serán reubicados en diferentes puntos de la empresa, por lo que nadie será despedido. “Uno tiene que ir reforzando la seguridad, el costo en valor y en gasto aumenta, entonces no es viable. No puedo mantener esto. Mi miedo es que se descontrole un tipo y le dispare a alguien. Me muero de pena y susto. La responsabilidad para uno es inmensa” , dijo la gerenta.

Cabe mencionar que esta empresa, con más de 60 años en el mercado, tiene 5 puntos de venta en Santiago y uno en Puerto Montt, y se dedica a la distribución y comercialización de productos de acero.