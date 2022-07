Jorge Arrate repasa: “Yo todavía tengo dudas, no sé si Apruebo Feliz o Apruebo sin vacilaciones”

El exministro Jorge Arrate dio su mirada respecto al plebiscito de salida del próximo domingo 4 de septiembre, donde hay dos opciones: Apruebo y Rechazo, donde la primera es su alternativa.

En conversación con CNN Chile el excandidato presidencial, se refirió a la carta que publicó en El Mostrador, donde criticó al exPresidente Ricardo Lagos.

“He tenido una semana intensa porque mucha gente me ha manifestado que le ha gustado mi carta y la que no le ha gustado o no me lo ha dicho o dicho en las redes sociales, pero no miro los comentarios de los posteos, hay gente que me ha sorprendido y me ha expresado su coincidencia con el espíritu fundamental de la carta”, dijo.

“Yo todavía tengo dudas, no sé si Apruebo Feliz o Apruebo sin vacilaciones”, precisó.

Por otro lado, se refirió al movimiento “Amarillos por Chile”. “La derecha ha creado a los Amarillos y uno mira la lista de los Amarillos y tiene varios miles de adherentes, pero los convocantes son todos de la élite política. La gracia que tienen es que son en su mayoría identificados con lo que se ha denominado centroizquierda”.

Sin embargo, precisó: “Para mí nunca ha sido tampoco centroizquierda, yo creo aquí que eso se ha manoseado. Son más bien personas más de centro”.