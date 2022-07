Tommasso Debenedetti: El periodista tras la falsa muerte de Benedicto XVI

La tarde del lunes, a través de redes sociales, varios usuarios y algunos medios de comunicación comenzaron a replicar una impactante noticia de último minuto: la presunta muerte del papa emérito Benedicto XVI.

Todas los sitios web citaban como fuente al obispo de Limburgo y Presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Georg Bätzing, quien en su cuenta de Twitter habría comunicado el hecho, esto mientras ni el Vaticano ni el Papa Francisco se pronunciaban al respecto.

De hecho, efectivamente existía una cuenta asociada al religioso, pero con apenas cuatro publicaciones, de las cuales, solo tres eran alusivas al supuesto deceso de Joseph Ratizger en distintos idiomas.

Sin embargo, con el paso de las horas y a medida que la noticia se seguía difundiendo, apareció una nueva publicación en la cuenta que descolocó a todo internet: resultó ser todo un engaño.

La nueva publicación decía “Cuenta falsa creada por el periodista italiano Tommasso Debenedetti”, desmintiendo todo lo ocurrido y dejando en evidencia a varios medios de comunicación alrededor del mundo.

Para algunos, el nombre de Tommasso Debenedetti es bastante conocido, ya que en varias ocasiones se ha dedicado a inventar muertes de personajes famosos en redes sociales, tales como Mario Vargas Llosa, Haruki Murakami e incluso, la escritora chilena, Isabel Allende.

Pero no solo eso, Debenedetti también es acusado de haber escrito entrevistas falsas y publicarlas en importantes medios italianos, llegando entrevistar falsamente a Mijail Gorbachov y a Noam Chomsky.

El italiano conversó con La Nación, relatando que comenzó a hacer cuentas falsas entre fines de 2011 e inicios de 2012, a modo de juego.

“En los primeros meses de 2012, descubrí una realidad muy interesante en la relación del periodismo con las redes sociales en el tratamiento de la muerte. Cuando se anuncia en la red, sobre todo a través de Twitter, el fallecimiento de una personalidad famosa, la noticia se difunde como polvo, rápida y sin verificación”, aseguró Debenedetti.

Por ello, el italiano explica que “la voluntad de los medios de ser los primeros en anunciar la muerte de un famoso, es la causa por la que, en estos diez años de actividad en Twitter, siempre un periódico o una radio o una agencia de prensa publican la mentira como verdad”. añadiendo que “hasta ahora no ha tenido ningún problema legal por anunciar muertes falsas en redes sociales”.