Chileno tomó la primera foto de Karen Rojo prófuga en Países Bajos: “Ella intentó esconderse cuando me vio”

Luego de conocerse esta mañana la detención, por parte de la Interpol, de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, fugada del país tras ser informada de su sentencia de cinco años y un día por el delito de fraude al fisco, se expuso de la primera imagen de la exedil en la capital neerlandesa.

LEE MÁS: Efectivos de la Interpol logran la detención de exalcaldesa Karen Rojo en Países Bajos

Una postal de Rojo a la salida de un minimarket, en Ámsterdam, que fue captada por el cineasta chileno José Henríquez, y quien en entrevista exclusiva con el matinal “Mucho Gusto”, de Mega, entregó detalles del acierto periodístico que dio luces a la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile y a los efectivos de la Interpol para lograr su captura esta madrugada.

La primera fotografía de Karen Rojo en Ámsterdam

“Yo creo que ella, cuando nos encontramos de frente, intentó esconderse unos minutos en el restaurante. No quería hacer ningún tipo de show, no me dijo nada, estaba súper clara que la reconocí y que le tomé una foto”, relató Henríquez, quien explicó que la ahora exfugada “estaba sola, no estaba acompañada”.

“Yo no informé para nada (a la policía), tengo un amigo que está en medios y él me dijo que podía contactarme con medios, porque todos estaban expectantes de ella”, agregó el joven, quien dio fortuitamente con el paradero de la funcionaria pública “el martes o miércoles de la semana pasada”.

LEE MÁS: Karen Rojo está detenida en Rotterdam: hoy se determinan medidas cautelares mientras se resuelve regreso a Chile

“Yo iba en una bicicleta y unos policías me pidieron bajar de ella, ahí fue cuando la vi. Fue un impulso (el querer tomarle la foto), pero cuando la esperé a las afueras del restaurante me dije ‘esta tipa se llevó tanta plata y me dio como algo de rabia’. La encontré en un sector muy céntrico de Ámsterdam y muy turístico, además en esta época está lleno de turistas”, prosiguió Henríquez, quien aseguró que la fotografía llegó “en el momento ¿y en el lugar indicado”.

🔴AHORA @FRANTOFAGASTA confirma detención de ex alcaldesa Karen Rojo, en Holanda, quien se fugó en marzo del país tras ser condenada por fraude al fisco. https://t.co/l4uimFKCME — Fiscalía de Chile (@FiscaliadeChile) July 13, 2022

“La foto fue en el momento preciso y en el lugar indicado, sus espacios ya se estaban achicando. La foto la saqué con mi celular. Ella se da cuenta y se devuelve. No es un coffe shop es una especie de Oxxo”, recordó el joven, quien esperó entre 7 a 10 minutos a la salida del local para conseguir la fotografía de Rojo.

“Nos encontramos en una esquina, ella se percata y luego se mete al local, la espero unos 7 a 10 minutos y le tomo la foto. Yo estoy afuera del local y ahí le tomo la foto, por eso es que sale tan frontal. Además, como soy cineasta hay una intención dramática en este acierto. Saqué dos fotos buenas de frente. Fue todo tan rápido que no alcancé a hacerle un video”, cerró.